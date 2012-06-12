西班牙银行业救助计划提振效应转瞬即逝

图为2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。欧盟对陷入困境的西班牙银行业提供援助的消息在周一推动市场上涨，但这种欢欣鼓舞的情绪很快消退，因投资者担心此举对公共债务的影响，亦忧虑希腊选举是否会加深欧元区的危机。 REUTERS/Andrea Comas

* 1,000亿欧元援助计划所推动的市场升势很快消退

* 欧债危机中的下一场考验将是希腊选举

* 塞浦路斯暗示可能很快要寻求援助

* 瑞典首相批评短视的危机管理

* 中国呼吁欧元区采取更多果断行动

路透马德里/柏林6月11日电---欧盟对陷入困境的西班牙银行业提供援助的消息在周一推动市场上涨,但这种欢欣鼓舞的情绪很快消退,因投资者担心此举对公共债务的影响,亦忧虑希腊选举是否会加深欧元区的危机.

马德里方面宣布今年政府仍将执行自己的举债计划,此前欧盟同意的1,000亿欧元纾困举措旨在挽救受房地产崩盘以及经济衰退打击的银行业,并非是要帮助西班牙政府弥补其预算赤字.

但西班牙公债收益率上扬,因周六达成的这项纾困协议未能平息市场忧虑,投资者担心西班牙政府最终也可能被拒之融资市场门外,一如希腊,爱尔兰和葡萄牙这三个已接受纾困的欧元区国家.

本周希腊选举可能决定该国在欧元区的去留,欧盟官员表示,他们已经为一旦希腊离开欧元区而出现的最坏情况做了打算,讨论过限制提款机提款额度,进行边境检查以及推出资本管制等举措.

塞浦路斯的情况再一次突显出欧元区一国的问题会如何迅速地扩散到其他国家.该国周一强烈暗示,可能会在本月底之前成为欧元区第五个申请国际援助的国家,因国内银行业在希腊方面存在巨大风险敞口,需要得到帮助.

欲浏览欧元区危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**"短视行为"**

芬兰总理卡泰宁表示,欧元区财长达成的西班牙银行业援助计划为阻止金融危机蔓延消除了最大隐患,提高了欧元区继续存在下去的可能性.

但瑞典总理林费尔德(Fredrik Reinfeldt)认为,欧洲在解决经济危机的根本原因方面,仍然做得不够.

"西班牙等国还需要进行很多改革,以便提高竞争力,整顿公共财政,重组并优化银行业,如果他们不这样做,而只是采取短视的危机管理举措,将永远无法解决问题."他对记者表示.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)对记者表示,采取这种先发制人的行动以支持西班牙"非常关键,可以平息欧洲市场动荡,并(确保)西班牙的金融体系正常运转".

不过,欧洲股市在当日稍早跳涨至四周高位後尾盘收平,同样深陷困境的欧元区国家意大利与西班牙的公债收益率均大幅上升.

"对西班牙的援助是一个很好的短期修补措施,但并非长期解决之道,"Glendevon King投资组合经理人Nicola Marinelli说.

西班牙公债早盘涨势消退,10年期公债收益率收高25个基点,报6.5%,料将创下4月初以来表现最差的一天,距欧元面世以来高位只差不到30个基点.

西班牙财政部表示,虽然在周六达成了纾困协议,但仍将继续例行的公债标售.尽管纾困资金应当能应付西班牙救助银行业的费用,但今年的财政预算还需要融资370亿欧元.

"西班牙接受了对其银行业重组的援助,这就意味着它必须自己在资本市场为赤字融资,而随着收益率(殖利率)的攀升,融资变得越来越不容易,"德国Helaba Landesbank Hesse-Thueringen银行的Viola Julien表示.

债券持有人担心,纾困会使西班牙已经增长很快的公共债务负担更加沉重.投资者担忧,如果利用欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)为西班牙提供援助,则他们所持该国公债的偿还顺序将在ESM贷款之後,且面临一切债务重组所造成的损失.

不过,一名欧元区官员表示,为了消除这些担忧,可能使用欧元区暂时性的纾困基金欧洲金融稳定机构(EFSF).

**西班牙面临监督**

希腊将在下周日进行两个月内的第二次选举,如果反对欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困协议撙节条款的左翼激进派赢得选举,或选举陷入另一个僵局,可能会进一步打击市场人气.

官员称,欧洲各国财政官员最近几周进行了一系列的电话会议,讨论一旦希腊脱离欧元区时的应急预案.不过,他们强调,上述讨论只是为了对任何不测事件做好准备,而不是针对他们预期会发生的事情做打算.

希腊央行称,不知道有欧元区资本管制等方案.

西班牙首相拉霍伊周日表示,西班牙获得欧元区夥伴国的援助,同时不必接受全面的国家救助计划,这是一项胜利,并称对西班牙的救助与施加给希腊、爱尔兰和葡萄牙的处理办法"完全不同".

但欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚和德国财政部长朔伊布勒称其情况与其他救助计划类似,来自国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委员和欧洲央行这"三驾马车"的官员将监督该项金融援助.

朔伊布勒对Deutschlandfunk电台表示;"西班牙获得救助,就必须为其负责...三驾马车也是同样,当然会进行监管以确保该计划得到遵守,但这仅涉及银行业重组."

**接受监督**

根据欧盟超额赤字程序,西班牙国家财政已经在接受欧盟执委会监管.

这项银行救助计划将使西班牙债务相当於国内生产总值(GDP)的比例上升最多10个百分点,使其接近90%;同时该国还面临经济衰退,有近四分之一的工人失业.

部分分析师认为,西班牙最终将需要全面的国家救助,意大利可能是下一个.尽管意大利总理蒙堤发起改革,但该国同样也面临高负债以及经济零增长的问题.

意大利工业部长Corrado Passera对於该国某个时候可能需要外部援助的想法不以为意.他在米兰对记者表示,"意大利过去数月已经付出了必需的努力进行自救,"并称迄今采取的撙节举措令意大利像其他国家那样,可以更好地应对欧洲如今所处的金融动荡.

但奥地利财长Maria Fekter认为,不能排除意大利未来数月必需寻求欧洲夥伴国援助的可能性,称鉴於意大利在市场的再融资利率已经处於较高水准,也可能走上接受救助之路.

中国周一表示,欧元区救助西班牙银行业的协议是有用的短期措施,但呼吁欧元区采取更多果断行动,以保证长期稳定.

中国财政部副部长朱光耀表示,这可能在控制短期风险方面起到很大作用,但为了中长期稳定性,希望欧元区提高共识并采取更多果断行动.

美国官员称,担心欧元区债务危机损及全球经济复苏和美国总统奥巴马竞选连任的前景.

美国财长盖特纳对欧元区支持西班牙银行业的举措表示欢迎.

欧盟领导人6月28-29日峰会将讨论一项深化欧元区财政和银行业联盟的长期计划,以及提振经济成长的举措.(完)

--编译/审校 郑茵/李春喜/李爽/杜明霞/张涛/徐文焰

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