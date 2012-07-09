西班牙银行购买公债能力近极限 避免全面纾困努力遭削弱

图为2012年6月29日拍摄于巴塞罗纳的Bankia银行大楼。 REUTERS/Albert Gea

* 西班牙国内银行业者已吸纳大量新发行公债

* 做市商称,部分银行公债曝险已接近极限

* 两家银行表示,目前正常购买债券

* 没有迹象显示国际投资者有强劲需求

* 若西班牙取消公债标售,可能被迫请求全面纾困

记者 Nigel Davies

路透马德里7月6日电---金融分析师和两家做市商表示,一直以大量买入的实际行动支持公债标售的西班牙银行业者,可能正接近购买极限,令该国力图避免全面纾困的努力遭遇挫折.

若西班牙由於国内大型银行的需求不足而不得不取消一次公债标售,可能就会被迫在已经取得的1,000亿欧元银行业援助之外,继续寻求国家纾困,从而令欧债危机进入危险的新阶段.

西班牙的融资成本在6月升至欧元面世以来的新高,其指标10年期公债收益率(殖利率)上周五再度突破7%.过去在爱尔兰和葡萄牙申请纾困之前,本国公债收益率都曾突破7%并引发借贷成本盘旋上升.

到目前为止,西班牙银行业者仍勉力填补着融资缺口,但做市商称,对於一个风险溢价持续攀升的国家而言,不少银行已经达到或者接近其愿意购买的极限.

每家银行的极限各不相同,取决於其内部风险管控而非监管者设定的技术水平.

不过有迹象显示,已经有数以十亿欧元计不良贷款负担的西班牙银行业,购买公债的能力正在接近饱和点.

"西班牙的银行过去两个月净卖出西班牙公债.我认为这清楚表明,这些银行已经达到对持有更多公债感到不适的水平,"意大利裕信银行(UniCredit)固定收益副主管Luca Cazzulani表示.

西班牙一家大型银行和一家中型银行对路透表示,它们能承担更多西班牙公债.但一位做市商警告称,较小型的西班牙银行开始避开一级市场标售.

**需要欧洲援助**

根据财政部数据,国内银行5月持有28%的西班牙公债,高於2011年底的17%,因这些银行将欧洲央行注入的低息三年期贷款用於购买公债.

但银行在4月和5月降低它们对公债的曝险,而且承接它们售出公债的并不是国际投资者.

反而是公共社保基金等西班牙机构增持公债,令该国接近全部吸收自己国家公债的不适状况.

西班牙的情况与去年4月的葡萄牙类似.当时葡萄牙的银行威胁称因收益率高涨,将停止购买公债,最终导致葡萄牙寻求救助.

欧洲峰会承诺允许欧盟救助基金直接购买西班牙和意大利公债,暂时缓解了这两个国家公债所承受的压力.

但在援助基金如何及在什麽条件下部署,以及对西班牙银行业直接资本重组的计划如何运作方面,具体细节问题尚不完善,使得国际投资者难有动力重拾西班牙债务.

一位做市商表示,"峰会结果是正面的,应激励投资者买入西班牙债券.但问题是所达成的决议将需要时间来执行."

"西班牙是有偿债能力的.这不是偿付能力的问题,事关流动性.我的担心是如果市场没有调整,没有国际投资者重返迹象,那麽最终流动性将流逝,"他并表示.

另一位西班牙债券卖家表示,对该国发债的兴趣低落,需要德国做出更多结束危机的承诺,以及在国家层面的改革工作来吸引回投资者.

**主要障碍**

但据花旗数据,有初步迹象显示外国投资者正在重新买入西班牙债券,不仅限於短期债.

那或许会激励西班牙财政部,但前方仍有重大挑战.

"政治和经济层面都有着诸多障碍,1,000亿欧元能否足够遏制住西班牙银行业问题仍有待观察,"花旗欧洲利率策略主管Robert Crossley表示.

"围绕ESM还有一些尚待解决的问题...经济阻力也很强劲."

花旗分析师Willem Buiter 预计,即便西班牙债市恢复一定程度的稳定,该国仍将被迫寻求欧盟和IMF救援,而且或许很快.

欧洲央行进一步挹注长期资金,或能帮助西班牙银行在债市撑得久一些.

但欧洲央行周四没有暗示准备马上重启LTRO或非常规刺激举措.

即便央行这样做了,此类措施也无法解决债务危机根源问题.

"鉴於欧洲央行现在不愿再次提供长期流动性操作,认为国内银行承接公债意愿可能达到极限是合理的."RBS策略师Harvinder Sian称.

他表示,银行资产负债表或许还有接受公债的更多空间,但也在越来越窄.(完)

--编译 徐文焰/杜明霞/石冠兰/程琳;审校 艾茂林/丁琦

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