背景资料：西班牙约半数自治区域将寻求中央政府财政援助

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透马德里7月23日电---西班牙17个负债累累的自治区去年未达赤字目标,目前已被国际资本市场拒之门外,也已成为投资者心头最大的忧虑.
西班牙东部债台高筑的瓦伦西亚地区周五宣布将需要中央政府援助.该消息让金融市场为之一惊,并令该国中央政府避免全面主权援助的努力变得复杂化.
周日有媒体援引小自治区穆尔西亚(Murcia)官员的话报导称,该地区亦将向180亿欧元的纾困计划求助.媒体还报导,加泰隆尼亚、卡斯提亚-拉曼查、巴利阿里、加纳利群岛以及安达卢西亚自治区都可能步上後尘.
资金纾困计划将能协助这些地区在2012年为360亿欧元债务进行再融资,但也将伴随着严酷的财政整顿条件.
以下是财务困顿区的详细情况.
**穆尔西亚**
本地报纸La Opinion周日报导引述自治区长官Ramon Luis Valcarcel的话报导称,穆尔西亚需要的资金帮助约在2-3亿欧元.
2012年第三/第四季融资需求:4.3027亿欧元
2012年总体融资需求:7.9772亿欧元
2011年总债务:28.06亿欧元????????????
**瓦伦西亚**
西班牙东部债务沉重的瓦伦西亚(Valencia)上周五成为首个向中央政府寻求金援的地区.这几个月来,在瓦伦西亚地方银行破产和房地产泡沫破裂,令地区经济问题加剧後,瓦伦西亚一直视为西班牙问题最严重的地区之一.
瓦伦西亚在11月和12月分别有两笔巨额债务将到期.
2012年第三/第四季再融资需求:28.82亿欧元
2012年总体融资需求:81.12亿欧元
2011年总债务:207.62亿欧元
**加泰罗尼亚**
西班牙国内生产总值(GDP)规模最大的地区,也是负债最多的地区.加泰罗尼亚(CATALONIA)本周表示,尚未决定是否动用融资机制,但动用的机率越来越高.
"我们十分努力来正常偿还债务,但我们的债券面临的压力很大,因为市场已经关闭,"加泰罗尼亚经济部长Andreu Mas-Colell周日接受意大利共和报采访时表示.
5月时,加泰罗尼亚地区主席Artur曾表示,该地区今年已经没有办法进行再融资.一直以来,该地区都在呼吁建立一个融资机制来扶助该地区.
加泰罗尼亚在11月将有一大笔债务到期,规模高达26.1亿欧元,同时还背负其他银团贷款.
2012年第三/第四季再融资需求:57.55亿欧元
2012年总体融资需求:134.76亿欧元
2011年总债务:417.78亿欧元
**卡斯提亚-拉曼查**
该地区的债务与GDP之比排全国第三高,仅次于加泰隆尼亚和瓦伦西亚.卡斯提亚-拉曼查近期警告称担心融资能力,并表态支持融资机制的构想.
2012年第三/第四季再融资需求:7.0493亿欧元
2012年总体融资需求:23.37亿欧元
2011年总债务:65.87亿欧元
**加纳利群岛**
该地区下半年需要再融资的到期债务规模是上半年的两倍.
目前为止,该地区否认需要金融援助.
2012年第三/第四季再融资需求:5.2178亿欧元
2012年总体融资需求:7.4466亿欧元
2011年总债务:37.18亿欧元
**安达卢西亚**
这是西班牙地理面积最大的自治区,人口也最稠密.但其失业率排在全国前几名,经济陷入困境.
该自治区政府副长官周六告诉西班牙电台,安达卢西亚无需融资机制的援助,至少目前不需要,称人均债务规模远低於其他地区.
2012年第三/第四季再融资需求:16.1亿欧元
2012年总体融资需求:24.4亿欧元
2011年总债务:143.14亿欧元
**巴利阿里**
巴利阿里(BALEARICS)自治区由多个地中海岛屿组成,其债务相对於国内生产总值(GDP)的比例是西班牙较高的地区之一.但巴利阿里政府迄今坚决反对申请援助的构想.
2012年第三/第四季再融资需求:2.1241亿欧元
2012年总体融资需求:7.8969亿欧元
2011年总债务:44.32亿欧元
**埃斯特雷马杜拉**
位於西南部的埃斯特雷马杜拉(EXTREMADURA)是西班牙最贫困的地区之一,失业率很高.但该地区首脑已表示,不会需要资金援助.
该自治区由执政的人民党当权,但却反对中央政府设定的新财政赤字目标.
2012年第三/第四季再融资需求:1.1554亿欧元
2012年总体融资需求:3.4259亿欧元
2011年总债务:20.21亿欧元
**阿斯图里亚斯**
阿斯图里亚斯(ASTURIAS)面积不大,位於西班牙北部,当地很多煤矿工人近来罢工反对政府削减开支的计划.该地区称正尽力独自筹集资金,其融资状况与瓦伦西亚截然不同.
这是西班牙各地区中2012年融资需求最低的一个地区.
2012年第三/第四季再融资需求:7,440万欧元
2012年总体融资需求:1.769亿欧元
2011年总债务:21.55亿欧元
**拉里奥哈**
本区年底前的再融资需求为9.40亿欧元,不过大多数是贷款展期.
从名义上来说,拉里奥哈整体债务规模是西班牙所有地区中最低的.
2012年第三/第四季再融资需求:9.40亿欧元.
2012年总体融资需求:19.7亿欧元.
2011年总债务:9亿欧元.
**卡斯提尔-莱昂**
该地区今年余下时间里需要偿还的债务相对不高,但它和埃斯特雷马杜拉(Extremadura)是本月两个反对中央政府新的赤字目标的自治区.
2012年第三/第四季再融资需求:2.48亿欧元.
2012年总体融资需求:5.49亿欧元.
2011年总债务:54.8亿欧元.
**马德里**
西班牙GDP第二高的地区.马德里财政部门一发言人本周对路透表示,首都今年所有的再融资需求均已满足.
2012年第三/第四季再融资需求:13.44亿欧元.
2012年总体融资需求:26.94亿欧元.
2011年总债务:154.47亿欧元.
**其他地区**
纳瓦拉、加利西亚、坎塔布里亚、亚拉贡和巴斯克地区今年需要再融资的债务均较低,或具备较稳健的财政水平.(完)
--编译/审校 沈以文/梁睿雪/隋芬/肖群英/洪曦/郑茵/田建华
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。