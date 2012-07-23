背景资料：西班牙约半数自治区域将寻求中央政府财政援助

路透马德里7月23日电---西班牙17个负债累累的自治区去年未达赤字目标,目前已被国际资本市场拒之门外,也已成为投资者心头最大的忧虑.

西班牙东部债台高筑的瓦伦西亚地区周五宣布将需要中央政府援助.该消息让金融市场为之一惊,并令该国中央政府避免全面主权援助的努力变得复杂化.

周日有媒体援引小自治区穆尔西亚(Murcia)官员的话报导称,该地区亦将向180亿欧元的纾困计划求助.媒体还报导,加泰隆尼亚、卡斯提亚-拉曼查、巴利阿里、加纳利群岛以及安达卢西亚自治区都可能步上後尘.

资金纾困计划将能协助这些地区在2012年为360亿欧元债务进行再融资,但也将伴随着严酷的财政整顿条件.

以下是财务困顿区的详细情况.

**穆尔西亚**

本地报纸La Opinion周日报导引述自治区长官Ramon Luis Valcarcel的话报导称,穆尔西亚需要的资金帮助约在2-3亿欧元.

2012年第三/第四季融资需求:4.3027亿欧元

2012年总体融资需求:7.9772亿欧元

2011年总债务:28.06亿欧元????????????

**瓦伦西亚**

西班牙东部债务沉重的瓦伦西亚(Valencia)上周五成为首个向中央政府寻求金援的地区.这几个月来,在瓦伦西亚地方银行破产和房地产泡沫破裂,令地区经济问题加剧後,瓦伦西亚一直视为西班牙问题最严重的地区之一.

瓦伦西亚在11月和12月分别有两笔巨额债务将到期.

2012年第三/第四季再融资需求:28.82亿欧元

2012年总体融资需求:81.12亿欧元

2011年总债务:207.62亿欧元

**加泰罗尼亚**

西班牙国内生产总值(GDP)规模最大的地区,也是负债最多的地区.加泰罗尼亚(CATALONIA)本周表示,尚未决定是否动用融资机制,但动用的机率越来越高.

"我们十分努力来正常偿还债务,但我们的债券面临的压力很大,因为市场已经关闭,"加泰罗尼亚经济部长Andreu Mas-Colell周日接受意大利共和报采访时表示.

5月时,加泰罗尼亚地区主席Artur曾表示,该地区今年已经没有办法进行再融资.一直以来,该地区都在呼吁建立一个融资机制来扶助该地区.

加泰罗尼亚在11月将有一大笔债务到期,规模高达26.1亿欧元,同时还背负其他银团贷款.

2012年第三/第四季再融资需求:57.55亿欧元

2012年总体融资需求:134.76亿欧元

2011年总债务:417.78亿欧元

**卡斯提亚-拉曼查**

该地区的债务与GDP之比排全国第三高,仅次于加泰隆尼亚和瓦伦西亚.卡斯提亚-拉曼查近期警告称担心融资能力,并表态支持融资机制的构想.

2012年第三/第四季再融资需求:7.0493亿欧元

2012年总体融资需求:23.37亿欧元

2011年总债务:65.87亿欧元

**加纳利群岛**

该地区下半年需要再融资的到期债务规模是上半年的两倍.

目前为止,该地区否认需要金融援助.

2012年第三/第四季再融资需求:5.2178亿欧元

2012年总体融资需求:7.4466亿欧元

2011年总债务:37.18亿欧元

**安达卢西亚**

这是西班牙地理面积最大的自治区,人口也最稠密.但其失业率排在全国前几名,经济陷入困境.

该自治区政府副长官周六告诉西班牙电台,安达卢西亚无需融资机制的援助,至少目前不需要,称人均债务规模远低於其他地区.

2012年第三/第四季再融资需求:16.1亿欧元

2012年总体融资需求:24.4亿欧元

2011年总债务:143.14亿欧元

**巴利阿里**

巴利阿里(BALEARICS)自治区由多个地中海岛屿组成,其债务相对於国内生产总值(GDP)的比例是西班牙较高的地区之一.但巴利阿里政府迄今坚决反对申请援助的构想.

2012年第三/第四季再融资需求:2.1241亿欧元

2012年总体融资需求:7.8969亿欧元

2011年总债务:44.32亿欧元

**埃斯特雷马杜拉**

位於西南部的埃斯特雷马杜拉(EXTREMADURA)是西班牙最贫困的地区之一,失业率很高.但该地区首脑已表示,不会需要资金援助.

该自治区由执政的人民党当权,但却反对中央政府设定的新财政赤字目标.

2012年第三/第四季再融资需求:1.1554亿欧元

2012年总体融资需求:3.4259亿欧元

2011年总债务:20.21亿欧元

**阿斯图里亚斯**

阿斯图里亚斯(ASTURIAS)面积不大,位於西班牙北部,当地很多煤矿工人近来罢工反对政府削减开支的计划.该地区称正尽力独自筹集资金,其融资状况与瓦伦西亚截然不同.

这是西班牙各地区中2012年融资需求最低的一个地区.

2012年第三/第四季再融资需求:7,440万欧元

2012年总体融资需求:1.769亿欧元

2011年总债务:21.55亿欧元

**拉里奥哈**

本区年底前的再融资需求为9.40亿欧元,不过大多数是贷款展期.

从名义上来说,拉里奥哈整体债务规模是西班牙所有地区中最低的.

2012年第三/第四季再融资需求:9.40亿欧元.

2012年总体融资需求:19.7亿欧元.

2011年总债务:9亿欧元.

**卡斯提尔-莱昂**

该地区今年余下时间里需要偿还的债务相对不高,但它和埃斯特雷马杜拉(Extremadura)是本月两个反对中央政府新的赤字目标的自治区.

2012年第三/第四季再融资需求:2.48亿欧元.

2012年总体融资需求:5.49亿欧元.

2011年总债务:54.8亿欧元.

**马德里**

西班牙GDP第二高的地区.马德里财政部门一发言人本周对路透表示,首都今年所有的再融资需求均已满足.

2012年第三/第四季再融资需求:13.44亿欧元.

2012年总体融资需求:26.94亿欧元.

2011年总债务:154.47亿欧元.

**其他地区**

纳瓦拉、加利西亚、坎塔布里亚、亚拉贡和巴斯克地区今年需要再融资的债务均较低,或具备较稳健的财政水平.(完)

--编译/审校 沈以文/梁睿雪/隋芬/肖群英/洪曦/郑茵/田建华

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