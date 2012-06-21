西班牙危机导致风险蔓延 意大利或重回风暴中心

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 西班牙银行业救助的辐射作用给意大利带来压力
* 市场担心西班牙将寻求全面救助
* 意大利和西班牙债务市场关联度较高
* 风险蔓延将损害意大利资产
路透伦敦6月20日电---意大利存在重新陷入欧元区债务危机漩涡中心的风险,这是由於西班牙银行业救助的後续影响使市场融资成本更为高昂,尽管意大利经济基本面要强於西班牙.
意大利和西班牙公债的关联度自3月以来即大幅上升,显示出意大利也受到持有西班牙债券风险上升的牵连.
许多市场人士认为,借贷成本上升将令西班牙寻求全面救助,进而打击投资者对意大利等评级较低欧元区公债的信心,并且一旦意大利要求救助,该地区抒困基金将会耗尽.
意大利和西班牙分别是欧元区第三大和第四大经济体.如果西班牙需要寻求全面救助(许多分析师也正是这样预计的),这将会大量消耗该地区的救助基金.
在缺乏危机解决方案或欧洲央行(ECB)进一步公债购买行动的情况下,风险蔓延料使得意大利借贷成本上升,该国很可能步西班牙後尘,受到市场的密切观察.
"……只要不存在解决问题的适当计划,市场就总会担心下一个国家."摩根大通分析师Emmanuel Cau称.
在相关度以1.0为完全相关的评量中,意大利与西班牙的债券相关系数近几个月已升高至0.7和0.9之间.意味着西班牙公债收益率飙升亦将连带造成意大利借款成本升高.
西班牙10年期公债收益率升破7%,不仅是欧元问世以来新高,也触及希腊、葡萄牙、爱尔兰寻求国际纾困的水平;与此同时,意大利可比公债收益率已突破6%.
"当人们意识到意大利公债收益率为6%的风险时,意大利的风险溢价将增加,与可比德债的利差也会上升,然後唯一可能的状况就是,相较于西班牙市场,意大利将出现修正,"法国兴业股市分析师Claudia Panseri说.
她预估意大利股指未来三季内将下跌将近14%,西班牙股市则下跌2%.
意大利借贷成本上涨,分析师因而预估意大利将持续偏向发行短债,并大大仰赖来自国内的需求.
"他们得持续发行短天期券种……就像目前一样,"ING分析师Alessandro Giansanti说.
"但这种策略无法长久,因为这将增加现有债务的展期风险."(完)
--编译 洪曦/李婷仪;审校 程琳/张明钧
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