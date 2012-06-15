西班牙要避免申请全面救助任重道远

图为2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。尽管西班牙已经获得欧洲方面提供的最多1,000亿欧元银行业援助资金，但仍需要在正确的时间出对牌，才能支撑市场信心同时避免请求全面纾困的命运。 REUTERS/Andrea Comas

* 银行与地方债务加重西班牙负担

* 西班牙在年底前需要融资1,000亿欧元

* 迅速重获信心是银行业重组的关键

* 随着财政濒临下滑,欧盟审查可能更加严格

路透马德里6月14日电---尽管西班牙已经获得欧洲方面提供的最多1,000亿欧元银行业援助资金,但仍需要在正确的时间出对牌,才能支撑市场信心同时避免请求全面纾困的命运.

消息人士和分析师称,西班牙要达到2012年的赤字目标仍有困难,银行业重组也存在进展过慢的风险,而且今年该国还需要在债市再融资1,000亿欧元,这使西班牙距离申请更多外部援助仅有几步之遥.

中间偏右派的首相拉霍伊其实还有一些回旋的余地,虽然他呼吁欧元区采取中短期对策,以帮助恢复市场信心.

尽管西班牙财政部长宣称债券市场已经把该国拒之门外,但其流动性状况仍强健,至少还足以再应付几个月的债务还本付息.此外,西班牙还可以提高增值税或能源税来增加政府收入.

但投资者可能不得不相信这一计划,旨在让西班牙以可负担的举债成本重新进入债券市场.西班牙举债成本已经升至欧元问世以来高位,因外界担忧该国债务或很快达到难以为继的水准.

由於欧元区救助基金欧洲稳定机制(ESM)拥有"优先债权人地位",一旦西班牙出现违约,银行业援助计划就会把民间债权人挤到最後受偿者之列.这种可能性同样令投资者惶恐不安.

"大规模的实际优先债务,可能恶化的宏观经济环境以及财政赤字超越目标水准,的确有可能让西班牙在晚些时候不得不申请救助,"花旗在分析师报告中称.

鲁比尼全球经济咨询公司(Roubini Global Economics)资深分析师Megan Greene认为,国家救助不可避免.

她指出,西班牙外部债务处於难以维持的水平,国内企业债务等表外负债到2012年末将推动公共债务与国内生产总值(GDP)之比远超过官方预估的79.8%.

"(救助)有可能是在今年,但我认为会在明年第一季末之前,"她说.其预计纾困规模或将最高达7,000亿欧元,可能让欧元区的救助基金达到能力极限.

一项路透调查显示,欧美59位受访分析师中的35位认为,西班牙"可能"或者"非常有可能"会在未来12个月内需要国际援助.

**兵贵神速**

部分分析师和欧盟官员认为,银行业纾困是积极的一步,而不是负面连锁反应的开端.

"西班牙主权债务与GDP之比仍将低於100%,也低於欧元区其他几个主要经济体的水平,因此我们认为没什麽可担忧的,"一名要求匿名的欧盟官员表示.

虽然救助资金的利息支出可能增加西班牙的公共赤字,但如果进入市场为银行业重组融资同样也会如此,而且利率可能还要高出几个百分点.

目前西班牙深陷三年之中的第二次衰退,每四个西班牙人中就有一个失业,而且企业破产数量攀升,此时政府急需支撑起受到房地产市场崩盘重创的银行业,使信贷流入经济之中.

不过,纾困的许多细节仍不清楚,可能要等到6月28-29日的欧盟峰会举行才会做出决定.

在7月31日全面的银行业审计报告公布之前,该国银行业重组所需资金规模也不完全清楚.银行业达到新资本要求的最後期限是在年底之前.

"迅速行动至关重要,但我认为目前并没有做到这点,"一名金融行业的消息人士表示.

"重组方案刚刚提交给西班牙央行,然後就等审计报告出炉,再之後就到8月了,因此在9月之前基本上不会有什麽行动.这种不确定性将持续好几个月,"该消息人士表示.

另一方面,西班牙公债面临的压力仍在无情地攀升,周四10年期公债收益率(殖利率)首次触及7%.

上周六达成的1,000亿欧元纾困贷款将使西班牙债务与GDP之比超过90%,虽然低於部分其他欧元区国家,但仍被视为危险水平.

而高涨的公债收益率将增加利息支出,加重全年支出负担,并使西班牙更难以在市场融资.

虽然财政部还有约440亿欧元的现金,但今年还需要再筹集约1,000亿欧元才能满足年内的融资需求.

约有520亿欧元资金将用以弥补中央政府和地方政府的赤字,其余将用於偿还今年到期的债务--中央政府的到期债务为820亿欧元,地方政府为150亿欧元.

10月的最後10天将有275亿欧元债务到期,这个负担显得尤为沉重.

**提高税负?**

2012年前四个月数据显示,西班牙赤字目标料难达成,使得该国的财政困境雪上加霜.

这一时期的消费税收入较去年同期下跌了8.2%,而失业救助支付率金额则大增6.57%.

截至4月中央政府的赤字比率为1.43%,全年目标为3.5%;自治地区的赤字比率为0.45%,全年目标为1.5%.

尽管年内(政府)收入和支出情况总有变化,但全年赤字可能比目标水平高一个百分点.

惠誉周二表示,预计西班牙将无法实现2012和2013年赤字目标.上周惠誉曾将西班牙债信评等下调三个级距.

"迄今为止,根据现有的赤字数据,今年达到公共赤字目标的可能性非常小."Analistas Financieros Internacionales合伙人Cesar Cantalapiedra表示.

虽然欧盟执委会和德国均表示,西班牙可能要推迟一年,即到2014年才能达到赤字与GDP之比低於3%的欧盟规定,但该国现在和未来都将受到欧盟其他国家的严密监督.

欧盟、IMF和欧洲央行三方(Troika)派出的国际检查人员将抵达西班牙,监督该国银行业重组.若有任何赤字目标无法如期达成,将令这三方加强对西班牙财政政策的核查.

拉霍伊可能因此承受采纳欧盟政策建议的巨大压力.迄今为止,他对这些建议仍持抵制态度.

欧盟执委会在5月发布的西班牙经济年度评估中,建议西班牙提高增值税率与能源税、加快养老金改革并深化就业市场改革.(完)

--编译 李春喜/王兴亚/洪曦;审校 徐文焰

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