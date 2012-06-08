惠誉降低西班牙评级三个级距至BBB 展望为负

* 惠誉将西班牙评级降为BBB,在三家主要评级机构给出的级别中最低

* 称由於该国银行业资本需求高於预期

* 希腊危机蔓延的风险也带来压力

路透纽约/马德里6月7日电---惠誉周四将西班牙信用评级大幅调降三个级距,并暗示可能进一步降低,因为该国面临困境的银行体系重组成本攀升,而且希腊危机加剧.

惠誉将西班牙政府债务评级降低三个级距至BBB,并给予"负面展望",这意味着在未来几个月中可能进一步调降.

最新的评级在三大评级机构给予西班牙的级别中最低,而且仅比垃圾级别高两个级距.若评级降至垃圾级,就将有不少机构投资者被迫自动抛售西班牙资产.

"负面展望主要反映出与欧元区危机进一步恶化相关的风险,特别是希腊危机蔓延的风险."惠誉在一份声明中说道.

惠誉称,评级下调反映出西班牙银行业资本重组的资金需求高於预期.惠誉认为可能需要约600亿欧元(750亿美元),若情形更为严峻时,可能需要高达1,000亿欧元的资金.

评级假定,西班牙重组银行业时会得到欧洲的援助.惠誉称,银行业资本重组成本可能把该国负债与国内生产总值(GDP)之比较先前预期推高六个百分点,并在2015年达到95%的峰值.

一名分析师却对评级下调不以为然.

"西班牙现在显然是焦点,其评级下调至BBB,与外界预期非常一致.德国能否找到办法使西班牙银行业获得资金才是更具爆炸性的新闻,"Lazard Capital Markets驻纽约的执行董事Art Hogan表示.

惠誉表示,西班牙评级将继续面临压力,因其经济在今年和明年仍将处於衰退之中.此前惠誉曾预计西班牙经济将在2013年温和复苏.

惠誉也认为,西班牙容易受到希腊危机蔓延的侵袭,这会降低其融资的弹性.(完)

--编译 徐文焰/李春喜;审校 戴素萍/张荻

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