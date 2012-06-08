西班牙评级遭降 德国总理称欧盟准备行动确保稳定

图为2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。德国总理默克尔称，欧洲准备采取行动以确保欧元区的稳定，此前西班牙的信用评级在周四遭调降三个级距，因预期该国很快将申请欧盟纾困资金，以救助其深受坏账困扰的银行业。 REUTERS/Andrea Comas

* 惠誉调降西班牙评级三个级距至BBB,展望为负面

* 消息人士称,IMF报告料显示西班牙银行业需注资至少400亿欧元

* 西班牙标售公债的得标收益率上升,但需求强劲

* 敦促欧元区采取行动的市场和外交压力犹存

* 默克尔浇灭欧盟峰会取得突破的预期

路透马德里/柏林6月7日电---德国总理默克尔称,欧洲准备采取行动以确保欧元区的稳定,此前西班牙的信用评级在周四遭调降三个级距,因预期该国很快将申请欧盟纾困资金,以救助其深受坏账困扰的银行业.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示,他将等待有关该国银行业的独立审计报告出炉後,再与欧洲商讨如何向受困的银行业补充资本金.

两位金融行业消息人士周四对路透称,国际货币基金组织(IMF)关於西班牙银行业的报告将显示,该国受困银行业者需要注资至少400亿欧元(500亿美元).

评级机构惠誉周四将西班牙债信评级从A调降至BBB,展望为负面,并称该国尤其易受欧元区债务危机恶化的影响.

惠誉估计,根据西班牙银行业的最新基本状况估计,将需要向其注资500-600亿欧元.但若发生与爱尔兰银行业崩溃类似的更极端状况,支撑西班牙银行业的财政成本总额可能高达1,000亿欧元,相当於该国国内生产总值(GDP)的9%.

默克尔在柏林与英国首相卡梅伦会谈後表示,德国已准备与其他16个欧元区国家一道,采取一切必要行动.卡梅伦呼吁采取"紧急行动"以化解欧债危机.

"重要的是我们再度强调,我们已打造支撑欧元区的工具,且德国准备在必要的时候动用这些工具,"她说,指欧元区临时性的救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF),以及永久性的救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).

西班牙银行业深受房地产坏账和其他不良贷款困扰,若西班牙决定寻求外部援助以向银行业注资,该国料将向规模4,400亿欧元的EFSF,或5,000亿欧元的ESM申请资金.ESM定於7月份投入运作.

尽管面临融资压力,西班牙展示其仍能从债券市场筹集资金,募集其所需的全部资金,只是举债成本上升.西班牙周四标售21亿欧元10年期公债,得标收益率略超6%,为1998年以来最高,超过上月的5.74%.

此番公债标售迎来稳健买需,至少在目前让西班牙预算部长蒙特罗言论所导致的紧张情绪消散.蒙特罗周二表示,西班牙已被债市拒之门外.

西班牙还提名Luis Maria Linde为新任央行总裁,期望借此让西班牙央行恢复在应对国内银行业危机过程中受损的信誉.他较受青睐,胜过即将离任的欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫.

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**外部压力**

因寄望各国央行采取行动重振经济增长,股市、债券和欧元大幅上涨.尽管如此,欧元区仍面临迅速果断行动以解决债务危机的压力.

美国总统奥巴马、加拿大和日本领导人本周致电欧洲主要领导,对危机恶化表达担忧,并敦促欧洲方面加大行动力度--这在6月28-29日的峰会召开之前带来一些希望.

但默克尔稍早的讲话,为峰会可能取得突破性进展的憧憬浇上冷水.她表示,组成财政和银行联盟的努力进程可能会长很多.

"我认为单靠一次峰会并不能决定什麽大事,"默克尔对ARD电视台说."但一段时间以来我们所作的,都表明我们需要欧洲更加团结.6月肯定会就此拿出一项工作计划."

"货币联盟的每一个成员都必须更加团结.我们要保持开放,让人人都能参与进来.但也不能因为有些人不想与我们为伴就停滞不前,"她说.

大多数欧盟官员认为,整合进展将至少耗时五至10年,比市场预估的要长很多.不过分析师亦辩称,就加强联盟的措施达成协议,本身就有助於鼓舞市场信心.

主持召开欧盟峰会的欧洲理事会主席范龙佩称,本月他仅会就加强欧元区财政和银行联盟提出"基本要素",打算10月拿出详细建议.范龙佩在布鲁塞尔对智库表示,欧元区正在为生存而战.

"全世界都在盯着我们看.他们不需要我们展开新的辩论,而是需要我们作出决定,"他说.

**与英国的分歧**

作为欧盟最大经济体和出资国,德国是如何援助西班牙,以及欧洲能否就欧洲央行和欧盟执委会推动的银行业同盟达成一致的关键.

默克尔的讲话凸显与非欧元成员英国的分歧加剧.英国周四直言将不会参与欧元区银行业同盟.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)对英国广播公司(BBC)称,"英国不可能参与欧元区银行业同盟."

奥斯本敦促欧元区使用救援基金帮助西班牙受困银行进行资本重组.

一位欧盟高官暗示,西班牙可能可能对资本重组采取"最低限度"策略,为四或五家更为脆弱的机构争取300-400亿欧元,而"最大限度"的重组可能需要1,000亿欧元.

西班牙目前未申请欧盟援助,官员们称其极力避免希腊、爱尔兰和葡萄牙所接受的那种屈辱的政策条件以及干预性的欧盟/IMF季度检视.(完)

--编译 肖群英/艾茂林/张荻;审校 徐文焰

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