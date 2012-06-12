西班牙银行业救助计划或难长久解决该国问题

路透伦敦6月11日电---周六达成的西班牙银行业救助计划并不一定能够降低该国在公债市场的融资成本,这意味着西班牙政府可能需要寻求更多国际金融援助.

这笔援助贷款可能让西班牙的债务再增加多达1,000亿欧元,而且偿还的优先级别高於普通公债,因此该国本来已经很高的举债成本所面临的,是进一步上升而非下降的压力.

"负债水平越高,意味着未来要保持公债稳定就愈发困难,这将会给融资成本带来上升压力."DZ Bank驻法兰克福利率分析师Michael Leister说.

在欧元区财长周六达成向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元援助的协议之後,西班牙国库机构周一表示,该国将继续以例行标售的方式在债券市场融资.

西班牙公债收益率周一最初大幅下滑,因市场对该协议的达成表示欢迎,不过协议还有许多细节仍不清晰.和意大利等国相比,西班牙主权债务与经济规模的比率较低.

然而,这种公债收益率下跌的走势发生反转,因德国财政部一发言人表示,向西班牙提供资金的可能是欧元区新的永久性救助机构--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),而非现有的欧洲金融稳定机构(EFSF).

分析师表示,ESM贷款的偿还优先级别要高於西班牙公债,因此即便违约也较可能获得偿还,这或许会让民间投资者对购买主权债券心怀谨慎.

西班牙10年期公债收益率最新报6.396%,日内上涨15个基点.

"我不会排除近期举债成本再次触及6.5%或7%的可能性,"Leister表示.

他认为,以这样的利率融资只能持续两个季度."不过从爱尔兰、葡萄牙和希腊等国的例子可以看出,政府都明白这解决不了他们的问题,更持久更有效率的办法还是申请救助."

西班牙还需要融资370亿欧元,该国今年在债券市场的融资计划是860亿欧元.今年头几个月西班牙政府将融资计划提前,当时国内银行还握有大量欧洲央行提供的低息贷款.国内银行是西班牙公债的主要买家.

不过,西班牙的融资速度逐渐放缓,现在的融资数额较稍早普遍减少.上周四,西班牙标售10年期公债收益率触及1998年以来的高位6.044%,当时欧元尚未使用.而欧元区风险最低的借款者--德国,5月中旬10年期公债标售的得标收益率仅为1.47%.

法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan表示,救助西班牙的银行只能起到"缓和"作用,由於救助方案不能保证西班牙以能够承受的水平在市场融资,借款成本可能会上扬.

**市场发生极端波动的风险**

"在爆出新的消息之前,市场可能继续在这个水平附近进行交投.而最有可能导致市场剧烈波动的消息可能不是来自西班牙,"O'Hagan表示.他暗示希腊周日的选举明显将是导火索.

选举可能决定希腊是否留在欧元区,如果反对救助的党派获胜,欧元区二线国家公债收益率可能悉数上扬.

不过,并不是所有人都认为西班牙银行业获得救助之後该国还要面临融资困难.Lloyds银行策略师Achilleas Georgolopoulos认为,救助该国银行业已经消除了很多不确定性,该国的10年期公债收益率可能逐渐回落至5.5%.

虽然希腊的选举结果可能推高西班牙的举债成本,但银行业救助协议可能成为"防范极端波动的一道屏障".

他认为,银行业可能用不了全部的1,000亿欧元,如果只使用了其中的600亿-700亿欧元,西班牙债务与国内生产总值(GDP)之比可能只会上升到与法国和英国相似的水平.

"目前,我们认为不会发生西班牙无法从市场融资的极端风险,"他表示.(完)

--编译 郑茵/李春喜;审校 张若琪

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