西班牙救援协议令希腊“眼红”

路透雅典/都柏林6月11日电---西班牙获得一份条件较为宽松的国际援助协议,让希腊的政治领导人相信,他们也能从债权人那里得到更优惠的条件,但同样接受救助的爱尔兰和葡萄牙似乎更安于现状.

希腊左翼激进联盟党认为西班牙获得的救助协议条件较为宽松,说明欧洲对希腊金援计划中的紧缩举措要求已无需遵守.

该党一位发言人称,其对这场危机的看法"被证明是完全正确的".该党的主张包括取消原先签订的较为严苛的1,300亿欧元希腊救助方案,并与欧盟和国际货币基金组织(IMF)重新展开磋商.

有更多主要政党支持对希腊的救助方案,但要求软化其中的条件,而不是全盘抛弃救助方案.希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)也表示,与欧洲协商的好处要多过与之对抗.

新民主党在民意调查中的支持率与左翼激进联盟党并驾齐驱,但无论这两个政党中哪一个赢得6月17日的选举,似乎都会让希腊政府借着西班牙1,000亿欧元救助案的条件与欧盟再度摊牌,由此可能决定希腊在欧元区的去留.

西班牙救助计划也引起普通希腊民众的注意.一些希腊人发现,随着欧元区危机不断扩散,有迹象显示欧洲领导人准备放宽条件.

"由於有更多国家被牵扯进危机,这对我们来说是有利的,因为我们有理由争取更好的条件,"31岁的售货员Eleni Karakoussi说.她准备投左翼激进联盟党一票.

"我并不担心我们会被迫离开欧元区.我厌倦了担惊受怕.我只希望在6月17日以後,我们会有工作,能维持生计."

**爱尔兰无意试图改变救助协议**

爱尔兰在两年前达成850亿欧元的救助协议.有人认为西班牙与债权人的谈判能力高於爱尔兰.爱尔兰政府对这种说法感到恼怒.

"他们的救助协议完全和我们一样,"爱尔兰副财长Brian Hayes在接受RTE电台访问时表示,当时他被问及是否西班牙协议条件较为优厚.

"西班牙获得的资金成本比我们低廉---这根本是谎话,"他说.

爱尔兰虽寄望西班牙救助案可帮助其获得条件更好的救助协议,为重整银行业而承担的数百亿欧元债务再融资,不过爱尔兰并未试图改变其欧盟/IMF救助计划的条款.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周日宣称他无需提出完整的全国救助计画就锁定了金援,并称此为一大胜利.那番言论令爱尔兰更加难堪.(完)

--编译 郑茵/李婷仪;审校 张涛

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