西班牙第二季失业率高达24.6% 为1976年来最高（更新版）

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路透马德里7月27日电---西班牙国家统计局周五公布的数据显示,西班牙第二季失业率升至该国1970年代中期恢复民主制以来的最高水平,因经济衰退持续引发忧虑以及消费者间出现信心危机,企业扩大裁员.
西班牙第二季失业率为24.6%,高於第一季的24.4%,低於路透预估的24.9%.该国失业人数增加至570万人.
"这是经济萧条的又一佐证,鉴於经济不太可能很快好转,且很有可能进一步深跌衰退,情况只会变得更糟."Capital Economics分析师Ben May称.
自1976年西班牙开始设立当前的失业率记录以来,这是该数据触及的最高水平.
自2008年初以来,西班牙经济陷入停滞或衰退.当时由於大量低息贷款枯竭,雇员数量甚多的房地产业失速.
西班牙经济从第一季开始陷入新一轮衰退,预计将持续到明年.该国政府上周表示,至少在2015年前,失业率都不会低於22%太多.
在市场焦虑情绪令该国风险溢价升至欧元问世以来高位的情形下,人们担心西班牙或需全面主权救助,导致消费者和企业信心严重受挫.
欧元区有近三分之一的失业人口是位於西班牙,其中年轻人受到最严重打击.根据欧盟统计局数据,西班牙26岁以下有求职意愿的民众中有半数失业.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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