渣打隐匿与伊朗交易 在纽约州银行执照恐遭吊销

* 纽约州银行监管当局称,渣打隐匿与伊朗的交易金额超过2,500亿美元

* 纽约州称尽管伊朗遭到制裁,渣打仍试图从中赚取大笔费用

* 渣打称将检讨政策

路透纽约8月6日电---纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行(STAN.L)在该州的银行执照,称渣打是"恶棍机构",违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易.

纽约州金融服务部周一表示,渣打银行与伊朗政府"密谋"并对执法官员隐瞒60,000笔秘密交易,以赚取数亿美元的费用.

金融服务部称,与此同时,渣打银行令美国银行系统暴露於恐怖主义、毒贩及贪污的境地.

对外国银行来说,若被吊销纽约州银行牌照将是毁灭性的打击,形同被切断了进入美国银行市场的渠道.纽约监管当局表示,渣打银行每天为全球客户处理的金额达1,900亿美元.

在对一家银行内部情况的罕见调查中,该监管机构描绘了渣打银行管理人士如何激辩是否继续开展伊朗交易.在2006年10月,该监管机构未提及姓名的渣打银行美国业务高管发表"惊慌言论"警告称,与伊朗的交易恐将导致"灾难性的声誉受损"和"严重的刑事责任".

但伦敦总部的一位高管回应称:"你们这些美国佬.你算老几呀,就告诉我们和世界其他人,不要跟伊朗做生意."该监管机构表示,这一回应显示出"对美国银行业法规的明显蔑视."

渣打银行是今年夏季遭遇美国司法调查的第三家英国银行.巴克莱在6月同意支付4.53亿美元,以和解美国和英国对其操纵全球基准利率的调查.一个月後,美国参议院一个小组委员会发表措辞严厉的报告,指责汇丰控股从事可疑交易,包括与墨西哥贩毒者的交易.

一位渣打银行的发言人表示,该银行"正检视其以往美国交易的合规情况,并与美国执行机构和监管机构就此进行讨论.但该集团无法预测此番检视和探讨将於何时结束,以及结果如何."

在联邦及纽约州执法官员领导展开的调查中国,专注新兴市场的渣打银行是他们暗示自2008年来与受制裁国家(如伊朗)做生意的第六家外资行.

银行监管文件显示,巴克莱银行、莱斯银行集团(LLOY.L)、瑞士信贷和荷兰国际银行已同意支付总计18亿美元的罚款及和解费用.汇丰控股目前还在受美国执法机关调查.

纽约监管方要求渣打银行为自己辩护,解释不应取消其在该州营业执照的理由及其处理美元交易的能力.监管当局领导、前检察官Benjamin Lawsky还要求渣打引入外部顾问来监控交易.

Lawsky在监管令中称:"渣打银行经营得像是一家恶棍机构."

Lawsky还不同寻常的批评外部顾问德勤(Deloitte LLP),因为该公司"显然帮助"渣打进行欺骗.

监管令称,德勤向监管机构提交的一份报告"故意省去关键信息."一德勤发言人并未立刻回应置评请求.

纽约和联邦监管机构在2004年命令渣打纠正反洗钱过失後,德勤受聘主持检讨.根据监管令,这项检视本应该用来确定2002-2004年间的可疑交易.但在某一时刻,渣打要求德勤"删除"涉及与伊朗某些不当交易的内容.

在随後的电子邮件中,一位德勤合伙人表示,该公司"同意了"这个要求,因为对(渣打)和德勤来说此事"在政治上太过敏感.这就是为什麽我起草了打折扣的版本."

2007年,这份报告让渣打向监管机构显示,该行已经纠正了其反洗钱系统中的缺陷.

渣打成立於1953年,总部位於伦敦,但专注于亚洲、非洲和中东的融资业务.

未能立即联系到伊朗驻美国大使馆置评.美国司法部也在调查渣打银行违反美国制裁规定的活动.

Lawsky称,渣打银行通过纽约分行代伊朗金融客户转移资金,这些客户包括伊朗央行,以及伊朗国有银行Bank Saderat和Bank Melli,它们都是美国制裁对象.

周一监管令声称,渣打银行去掉资金转移的代码,改变信息类型,用"姓名不详"来掩盖交易性质.

渣打股价在伦敦市场最後15分钟交易中挫跌8%,当时报出了有关美方调查的报导.该行股价最终收低6.2%,报14.70美元.

未能联系到渣打董事长John Peace、首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)和财务总监Richard Meddings置评,该行拒绝在简短声明之外进一步置评.(完)

--编译 李婷仪/肖群英/程琳/王翔琼;审校 吴云凌

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