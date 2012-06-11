《星岛日报》：上大学前打好消费防疫针

（6月11日社评）

去年因信用卡过度消费欠债而向志愿机构求助的人,比前年减少近半,可是年轻专业和高学历者的比例却连升5年,月入数万元都储不到钱结婚买楼,还欠下数十万元债项.学校和家长要因应年轻一代的消费模式,针对各式各样的消费引诱,做好对症下药的理财教育.

以前年轻人难找到途径借钱大量消费,形成自然制约.现在则是凡大学生都有银行直接或间接兜搭开设信用卡户口.不少人尚未体验赚钱艰难,已经养成消费超乎收入的坏习惯.有的要在饮食、衣物、手机等方面与朋辈攀比,有的养成难以自控的消费冲动,到踏进社会工作後变本加厉.不少人只交付信用卡的最低还款额,欠债因而利叠利滚存,最後要面对破产.

志愿机构分析最近5年接获的信用卡欠债求助个案,显示专业人士和大学生求助比例连年增长,当中有大学生人数增加的因素.随着入读大专院校的人递升,要在大专前期先打好“消费诱惑防疫针”,更形需要.

现时小学五年级的常识科,有教导学生储蓄.今年9月开始,初中的生活与社会科,会教理财知识,包括基本经济原理和投资风险,以及过度消费的後果.到高中通识课程的个人成长部分,亦有理财内容.但是纸上谈兵,缺乏切身感受;学生听完大道理,应付完考试,并不足够,还要能够在实际生活中贯彻.

现时一些学校与志愿机构合作,安排曾经误入歧途的自新人士,到校与学生交流,向学生灌输反吸毒信息.在信用卡消费方面,学校和志愿机构可以作出类似安排,以实例来抗衡各类铺天盖地的促销诱惑.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。