国务院会议称要加快淘汰落後产能

中国央行称要防止资金脱实向虚及不合理加杠杆 实施好稳健中性货币政策（更新版）
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透北京7月11日电---中国国务院周三的常务会议指出,为确保实现"十二五"节能减排目标,要抑制高耗能、高排放行业过快增长,加快淘汰落後产能;同时,推动提高能效水平.
会议并讨论通过《节能减排"十二五"规划》,要求形成加快转变经济发展方式的倒逼机制,建立健全有效的激励和约束机制,大幅度提高能源利用效率,显着减少污染物排放.
在调整优化产业结构方面,还要改造提升传统产业,调整能源消费结构,推动服务业和战略性新兴产业发展.同时,强化主要污染物减排亦是未来的主要工作之一.
另外,《规划》还提出了节能改造、节能产品惠民、合同能源管理推广、节能技术产业化示范、城镇生活污水处理设施建设、重点流域水污染防治、脱硫脱硝、规模化畜禽养殖污染防治、循环经济示范推广、节能减排能力建设等十大重点工程和保障措施.
"十二五"(2011-2015年)规划提出,到2015年实现单位国内生产总值能耗比2010年下降16%,化学需氧量、二氧化硫排放总量减少8%,氨氮、氮氧化物排放总量减少10%的约束性目标.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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