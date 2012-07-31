刺激政策预期助亚洲新兴货币大多走强

* 林吉特(马币)兑美元触及六周高位,关注阻力位3.1350

* 坡元兑美元7月涨1.6%

路透新加坡7月31日电---亚洲新兴市场货币周二大多上扬,因投资者增加对欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储,FED)将出手刺激经济活动的押注.大部分新兴货币本月有望录得涨幅.

美联储周二稍晚将开始两日政策会议;欧洲央行则在周四开会.欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周誓言将竭尽所能地保护欧元区免于崩解.

"由於拿信誉做赌注,央行必需满足市场,因为他们别无选择,否则的话,日後对他们的任何动作都将不能尽信."一家欧系银行驻马尼拉的交易员说.

他并称,如果欧洲央行和美联储采取刺激举措,新兴亚币可能会进一步上涨,因投资者受到鼓舞而追捧风险较大但收益较高的资产.

根据汤森路透的数据,大多数新兴亚币在7月份均走升,坡元兑美元带头上涨.

坡元本月迄今上涨了1.6%,因投资者在亚洲寻求避险资产.新加坡拥有AAA评级.

荷兰酿酒商Heineken(HEIN.AS)和一泰国富豪之间对新加坡企业花莎尼的收购争夺战,料将带来相关的资金流入,亦使坡元受惠.

如果央行并未宣布刺激举措,新兴亚币料将出现修正.

"目前仍有对欧洲央行和美联储不切实际的憧憬,"花旗集团驻新加坡外汇和衍生品销售部主管Adam Gilmour称.

他还称,如果德拉吉没有言出必行,那麽"欧元区进程脱轨的风险不小".

即使欧洲央行周四采取行动,也不保证能提振亚币.

"过去的行动都仅对亚币产生短暂影响,"CIMB Investment Bank驻吉隆坡亚洲利率和外汇策略部主管Suresh Kumar Ramanathan称,"市场仍不确定可能如何发展."

与此同时,亚洲经济形势也不足以提振亚币需求,日本、韩国和台湾等主要出口国和地区都显示出经济压力增大的迹象.

以下为亚洲货币兑美元0825GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0825GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 78.25 78.15 -0.13 -1.70 76.92

坡元 1.2441 1.2468 +0.22 +4.24 1.2969

台币 30.010 30.080 +0.23 +0.93 30.290

韩元 1130.27 1137.60 +0.65 +1.90 1151.80

泰铢 31.52 31.57 +0.16 +0.10 31.55

菲律宾披索 41.72 41.93 +0.52 +5.09 43.84

印尼卢比 9460.00 9450.00 -0.11 -4.23 9060.00

印度卢比 55.65 55.59 -0.11 -4.62 53.08

马币 3.1295 3.1525 +0.73 +1.25 3.1685

人民币 6.3602 6.3794 +0.30 -1.04 6.2940

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(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍/许娜;审校 王洋/隋芬/蔡美珍

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