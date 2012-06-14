股市是国家经济体温计 欧洲股市透露的讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月14日出版的当期「老谢开讲」专栏)

欧元区的十七国财长，经过两个半小时的激烈讨论之後，欧元区集团主席荣格（Jean-Claude Juncker）随後发表声明指出，欧元区将向疲弱的西班牙银行业，提供不超过一千亿欧元的纾困金。也让西班牙成为欧债危机爆发两年以来，第四个向欧元区求援的欧元区国家。

欧元区对西班牙银行业纾困，全球金融市场普遍以正面回应；美国股市先是有对第三次量化宽松货币政策（QE3）的正面期待，接着又对欧债危机舒缓有较正面看待，道琼指数连涨三天；全球股市也在西班牙银行业获得一千亿欧元纾困金後，有了强烈回应。

**千亿欧元纾困西班牙银行业,药效短暂**

其中美元指数一度回跌到八十一．七八五，欧元兑美元一度从一．二二八六回升到一．二六二，英镑兑美元也从一．五二八弹升到一．五五九。国际原物料也随美元走软反弹，商品研究局期货价格指数（CRB）从二六六．九九弹升到二七六．五四，六月十二日的亚洲股市也出现全面大涨行情。

不过，千亿欧元纾困西班牙银行业，药效却很短暂。六月十二日，欧洲股市在西班牙与义大利银行股的卖压下，原本的涨势几乎在收盘前一个小时吐尽；西欧十八个主要股市中有十二个是下跌，灾情最惨的义大利重挫二．八％，是五月二十三日以来的最大跌幅。而西班牙获得纾困，西班牙国际银行（Banco Santander SA）与西班牙对外银行集团（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA）在利多消息鼓舞下，分别大涨九．七％及一○％，但涨势只维持一天，仍被惠誉国际信评机构（Fitch Ratings）调降信用评等。

但是被台风尾扫到的义大利，众多银行股如义大利联合信贷集团（裕信银行，UniCredit SpA）、梅迪欧银行集团（Mediobanca SpA），及联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo SpA），股价均大跌逾五．九％，也让义大利股市成为西班牙获得一千亿欧元资金纾困後，另一个被联想到必须纾困的国家。

虽然义大利没有像西班牙银行体系伤得那麽重，但国债占国内生产毛额（GDP）的一二三％，在欧元区仅次于希腊。若债务继续攀升，不但将压垮义大利的还债能力，到时候恐怕会是更加难以扑灭的大火。所以即使短暂纾困西班牙银行业，欧洲的问题仍然到处点火。

西班牙银行体系获得一千亿欧元的纾困金，对全球金融市场只带来一、两天的短期效应，凸显了欧债的困难。之後全球还必须面对希腊国会十七日重新选举，若左派政党赢得选举，希腊会不会退出欧元区的利空冲击。欧洲的问题就像罹患糖尿病的病人，短期看来无解。不过危机到底会有多大？股市仍是最好的预警指标。

**依股市强弱打分数,将欧洲国家分成三级**

今年以来，全球跌幅最重的股市仍在欧洲，但欧洲股市的强弱势，却有如给国家打成绩一般，股价会说话，欧洲不同股市呈现了完全不同的面貌。

假如把欧洲国家不同的股市依强弱分级，最强势的A级是站在年线以上的市场，这些国家有爱尔兰、丹麦、瑞士；次一级的是跌破年线，但离年线不远的市场，德、英、法、挪威、瑞典、比利时、奥地利、荷兰都属这一级；再次一级的是接近底部、尚未破底的市场，包括匈牙利、波兰；最差的则是频频破底创新低的市场，包括希腊、西班牙、葡萄牙、义大利，还有大家都会觉得惊奇的芬兰。

这当中芬兰恐怕是最意外的国家，芬兰是北欧经济较好的国家，二○○八年芬兰股市一度涨到一二六九五．七一点；去年欧债危机，芬兰股市一度跌到四八八○．二八点，这回却跌到四七八五点，是欧洲股市罕见跌破新低的股市。

芬兰股市表现不佳，最大原因是国内的龙头企业诺基亚（NOKIA）这两年业绩节节败退，在欧洲与美国挂牌的股价频创新低。芬兰有意以靠「愤怒鸟」系列游戏走红的游戏开发商Rovio取代诺基亚，但愤怒鸟产值太小，对芬兰经济贡献有限，使芬兰成为欧猪五国外，唯一股市跌破新低的国家。

欧猪国家股市的弱势不在话下，这当中最令人吃惊的黑马则是爱尔兰。爱尔兰虽是债台高筑的欧猪五国成员国之一，也是继希腊後，第二个向欧元区申请八五○亿欧元纾困的国家之一，不过从股市来看，爱尔兰可能会第一个走出欧债危机。爱尔兰股市去年在欧债危机中一度跌到二三三三．三五点，但今年以来，爱尔兰股市出现强劲的反弹走势，股市一口气涨到三三六九．三三点；这回欧债危机加剧，但爱尔兰股市力守在三千点之上，距年线二八七四点仍有一段很长的距离，堪称是欧洲超强市场，今年以来爱尔兰股市仍上涨四．八二％。

爱尔兰股市的强势与今年五月三十一日爱尔兰通过公投，六成以上的爱尔兰民众支持撙节计画，反撙节计画的政党只拿到三九．七％有关；爱尔兰按部就班接受欧元区的纾困计画，正逐步从房地产的泡沫危机走出来，很有机会成为脱离欧猪国家的第一个成员。倒是爱尔兰若脱困，匈牙利的危机可能是下一棒。

股市让爱尔兰成为欧猪国家的新亮点，但是希腊则看不到任何曙光。希腊股市是从○七年的五三三四．五点跌下来的，今年最低跌到四七一．三五点，这四年来，希腊股市已跌掉九成，但希腊却仍看不到一丝曙光；去年底希腊股市以六八○．四二点，近二十年封关次低收盘後，今年希腊股市又暴跌三○．七三％，仍是全世界跌最惨的股市。

目前支持撙节开支的新民主党与新左派联盟仍在拉锯，但希腊新左派有一位年仅三十七岁，口齿便给的年轻少壮派领袖齐普拉斯（Alexis Tsipras），未来胜出机会不小。希腊会不会退出欧元区，仍吊足全世界胃口，从希腊股市频频探底来看，希腊没见到半点曙光。

**从股市来看,爱尔兰正逆势崛起**

西班牙则是希腊外最麻烦的欧猪国家，从股市来看，西班牙可说是在今年加速崩坏的国家。去年底，西班牙股市收盘八五六六．三点，最低跌到五九八七．八点；西班牙股市今年下跌逾三○％，获得千亿欧元纾困金的消息传来後，西班牙股市一度冲高到六九四○．三点，但收盘只有六五一六．四点，从大涨变小跌。这个千亿欧元纾困金对西班牙股市只有昙花一现的效果，看来全世界必须继续为西班牙的问题伤脑筋。

西班牙股市这一跌，也把○八年金融海啸时，西班牙股市创下的最低点六七○二．六点都跌破，对照○七年的最高点一六○四○．四点，西班牙在危机中，股市已重挫六三％。西班牙有难，大家立刻都会想到义大利，这个欧洲第三大国能不能禁得起考验？很快就会有答案。

义大利股市去年底以一五八五○．四九点收盘，今年以来下跌一四．七六％，义大利股市最低跌到一三五○九．七五点，对照○七年的最高点三四三六九，义大利股市已足足跌掉六成，目前情况正加速恶化中。西班牙与义大利都是欧洲的大国，使得这次欧债的问题比起去年希腊、葡萄牙出事，更加显得棘手。

从欧猪国家股市，我们看到爱尔兰这个国家正逆势崛起；希腊、葡 萄牙问题依旧；西班牙可说是今年大崩坏，外电报导西班牙可能比希腊还会早一步退出欧元区，看得令人怵目惊心；西班牙的恶化，也正进一步把义大利拖下水。除了这些国家，希腊旁的岛国赛普勒斯，还有南欧的匈牙利、捷克问题恐怕也不小。

这回欧债危机似乎比去年下半年的情势进一步恶化扩大，但弱势的欧猪国家已纷纷跌破去年欧债危机的新低点，不过也有赢家胜出的新格局，这回德国与瑞士都在考验中更上一层楼。德国股市去年欧债危机中最低跌到四九六五．八点，但目前德国仍屹立在六千点以上。德国股市虽跌破年线支撑，但是这一波的位置比前一波高出很多，这显示德国在欧债危机中仍是中流砥柱。

另一个赢家是瑞士。去年瑞士法郎与欧元挂钩後，瑞士暂时解除汇市风暴，目前瑞士股市在五八七一点，不但站稳在年线之上，也比去年留下的最低点四六九五．三一还要高出一大截，从股市可以看出瑞士的强势地位。另一个温和、但不失强势的是即将办奥运的英国。英国股市去年欧债危机中跌到四七九一．○一点，如今在五四三二点，沿着年线下缘走，情况与荷兰、法国相当。

法国这次由左派社会党胜出，股市并没有因此大幅下挫，下一个决战点是国会选举，要看社会党能不能继续脱颖而出？相对欧猪国家股市大跌，德、法、英、瑞士、荷兰今年股市都出现小跌走势。这显示欧债阴影仍是全世界不安的焦点。

去年逆势上涨的美国股市，今年上半年继续有一段多头之旅，道琼指数一度写下一三三三八．六六点的新高点，不过五月以来的跌势，几乎吐尽了今年的涨幅。去年底，道琼指数以一二二一七．五六点收盘，今年来只小涨一．五六％；去年带领美股大涨的龙头苹果（APPLE），今年涨到六四四美元之後就无力再往前攻坚；去年大涨的麦当劳、星巴克（Starbucks）、耐吉（NIKE）、YUM等，最近纷纷回档，代表涨多的美股今年有很大压力。

**东协市场,欧债危机中罕见的新亮点**

美洲股市今年墨西哥、智利表现持平，但阿根廷、巴西都出现显着下跌。原物料下跌，使得过去因上涨受益的金砖四国中的巴西、俄罗斯，及原物料生产国澳洲、加拿大，今年股汇市都明显受到影响。过去十年来，金砖四国是全球经济成长的动力火车头，但今年中国经济成长减速、GDP面临保八考验，深沪股市低档盘旋，仅有小涨表现，印度卢比频创历史新低，巴西里拉、俄罗斯卢布都出现大贬值，看来世界的重心正在移转当中。

从股市来看，亚洲这回的亮点出现在东协市场，最具代表性的是菲律宾、泰国、马来西亚与印尼。从股市来看，东协四国正进入历史上罕见的大多头阶段。金融海啸後，菲律宾股市一口气从一六八四．七五点大涨到五三二九．七六点，菲股涨幅很大，而这次欧债危机，菲律宾股市小破五千点大关，立刻又站回五千点以上，股价展现超强格局。

另一个大牛市是泰国。去年泰国水患，加上欧债危机，泰股一度跌到八四三．六九点，今年又大涨到一二四七．七二点，最近回挫到一○九九．一五点又立刻上攻，在欧债危机中仍勇往直前。另外大马股市今年最高涨到一六○九．三三点，如今在一五七八．四一点，马来西亚股市可说完全不受欧债危机影响，是亚洲超强势市场。

东协另一强印尼，这两年股市频创新高，最近受原物料下跌冲击，一度从四二三四．七三点折回三六三五．二八点，算是东协回档较大的市场，但整体姿态仍高。而过去积弱不振的越南股市，今年拉出二三．五％的大涨幅，有否极泰来之势。东协市场崛起，算是欧债危机中罕见的新亮点。

台股去年收盘七○七二．○八点，目前指数就在这附近，台股不涨不跌，其实格局已弱化；因为证所税冲击，台股极度量缩，人气涣散，已是亚洲股市最弱势的市场。没有证所税冲击，台股已很难独善其身，有了证所税枷锁，台股在欧债危机中就显得更加没有抵抗力了。(完)

--整理 董永年; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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