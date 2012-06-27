本周峰会或是欧盟史上最重要一次--国际金融协会总裁

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透柏林6月27日电---国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉周三表示,即将举行的这场欧盟峰会可能是自欧盟创立以来最重要的一次.达拉拉是希腊债务重组协商中举足轻重的人物.
在金融市场对欧元区债务危机担忧升级之际,欧盟领导人周四与周五将在布鲁塞尔会晤,讨论创建银行业联盟与财政联盟的提议.
"不仅是欧元的未来,整个欧洲的未来都在此一举……(这次峰会)也许是欧盟有史以来最重要的一次."达拉拉告诉德国时代周报.
"这事关挽回养老基金与保险公司等长期投资者的信心,我想,恐怕只有全面的解决方案才能让他们信服."(完)
--编译 隋芬;审校 白云
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路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。