本周峰会或是欧盟史上最重要一次--国际金融协会总裁

路透柏林6月27日电---国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉周三表示,即将举行的这场欧盟峰会可能是自欧盟创立以来最重要的一次.达拉拉是希腊债务重组协商中举足轻重的人物.

在金融市场对欧元区债务危机担忧升级之际,欧盟领导人周四与周五将在布鲁塞尔会晤,讨论创建银行业联盟与财政联盟的提议.

"不仅是欧元的未来,整个欧洲的未来都在此一举……(这次峰会)也许是欧盟有史以来最重要的一次."达拉拉告诉德国时代周报.

"这事关挽回养老基金与保险公司等长期投资者的信心,我想,恐怕只有全面的解决方案才能让他们信服."(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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