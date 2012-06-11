调查：分析师对美联储采取进一步货币刺激举措的预期上升

路透纽约6月8日电---路透调查显示,分析师愈发认为美国联邦储备委员会(美联储,FED)将采取进一步货币刺激举措,来支撑美国经济,抵御欧债危机冲击,并提振乏力的内需.

路透调查中49位受访分析师的预估中值显示,美联储最终采取第三轮量化宽松举措的机率为45%.5月15日进行的类似调查显示这种可能性为30%.

分析师还认为,短期内美联储延长其所谓卖短买长(Operation Twist)操作的机率略超过40%.

在此次调查前,美联储主席伯南克周四表示,若金融动荡加剧,美联储准备支撑经济,但他并未暗示新的举措临近推出.

围绕经济刺激政策的讨论将是美联储6月19-20日政策会议的主要议题.

"显然,(美联储)给出的部分信号显示,他们对经济形势的担忧升温,并正在确定经济放缓的程度是否需要进一步提供刺激政策或货币宽松,"汇丰证券美国驻纽约的分析师Kevin Logan表示.

不过,仍有人认为美国经济急剧放缓的证据不足,而且欧洲风险也没有紧迫到促使美联储采取行动的地步.

"通胀和部分其他因素还不足以促使美联储冒险采取其他刺激行动,至少目前还没有,"BMO Capital Markets驻多伦多高级分析师Michael Gregory表示.

"(若要美联储采取行动)形势还需要更加严峻,但我们的基本分析不是这样,"

有15位分析师回答了路透调查中预测新一轮购债时间的问题,其中三位认为可能会在6月政策会议上,10位认为将是在今年下半年,还有两位认为将是2013年的事.

11位分析师对第三次量化宽松(QE3)规模的预估中值为5,500亿美元.此前调查显示,大多数分析师预计购买范围将包括国债和抵押支持证券(MBS).

美国一级债券交易商对QE3的预期略高於较大的分析师样本,预估中值为有50%扩大购债的可能性,与6月1日路透对一级交易商的调查结果一致.

此次调查中49位分析师的预估中值显示,美联储在6月政策会议上延长卖短买长计划的机率有42.5%.该计划将於6月底到期.

18家一级交易商的预估中值则为,本月会议有40%可能性将延长卖短买长计划,高於15家一级交易商6月1日35%的预估中值.

大多数分析师预计,美联储所作的低利率维持至2014年底的承诺不会继续延期.43位分析师认为美联储不会延期,三位认为会.(完)

--编译 李爽/李春喜/石冠兰; 审校 郑茵/程琳

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