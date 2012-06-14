调查：分析师认为西班牙或需申请国际救助

* 略超半数的受访分析师认为,西班牙可能需要救助

* 大多数分析师认为欧元区将以目前的结构再挺过一年

* 欧元区成长前景仍然疲弱

路透伦敦6月13日电---路透调查访问59位分析师结果显示,有略多於半数的分析师认为西班牙很快就得寻求国际救助,步上葡萄牙、爱尔兰及希腊的後尘.这项调查的访问时间是在西班牙为银行业寻求1,000亿欧元救助之後仅仅数日.

欧美59位受访分析师中的35位认为西班牙"可能"或者"非常有可能"会在未来12个月内需要国际协助,24位分析师认为"不太可能".

这与4月份的路透调查形成对比,当时受访者认为西班牙需要救助的机率仅有四分之一.

不过本次调查中,有37位分析师认为,欧元区可以当前的形式挺过接下来的12个月--尽管从欧洲领袖解决债务危机面临的巨大困难来看,欧元区经济成长将非常疲弱.

"问题不在於情况转好之前是否会更糟糕,而是必须得更惨才行,"Rabobank International的资深固定收益分析师Richard McGuire说.

"唯有在系统面临紧要关头时,核心政治人物才会有足够魄力推动财政统一.而我们认为,财政统一才是唯一的解决之道."

不过,调查显示欧元区内外的分析师看法存在明显分歧.

24位驻地在欧元区的分析师中,仅有5位认为欧元区无法以目前的状况挺过难关.但驻在英国、北美、斯堪地那维亚及瑞士等地的35位分析师中,有17位持此看法.

调查中有将近四分之三的分析师认为金援西班牙银行业无法安抚欧元区金融系统,也无法让其免受来自希腊危机的冲击.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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