调查：金融机构固定收益部门对中国降准预期不改

路透北京8月1日电---第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行在8月调降存款准备金率的预期依然强烈,但倾向於央行会维持基准利率不变,并因此看低收益率曲线短端,对信用债走势预期则开始分化.

九成受访金融机构固定收益部门认为,央行8月将维持3%的一年期存款基准利率不变;但逾七成机构认为,法定存款准备金率8月将调降一次.

近来全球农产品价格暴涨,中国"稳增长"政策效果发酵,以及欧洲领导人对稳定欧元市场的努力,或都支撑中国央行在两度降息後对利率政策暂时按兵不动.

但综合考量中国公开市场到期资金量和财政存款等因素,8月新增资金需求仍会大於常规供给,资金缺口有待央行予以弥合,降准备金率或为央行备选政策工具之一.

中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.

受访机构的降存准等政策放松预期,推动他们对8月各项债市指标的预测均值低於7月底水平,尤其是对短券收益率的预期跌幅较大,但对长债走势预期则偏谨慎,对信用债走势预期也出现分化.

其中,10年期国债收益率8月末估值的机构预测均值为3.2832%,较7月末下跌1个基点(bp).

第八期展望调查共有30家机构参与,较上次增加中美联泰大都会,使保险类参与机构增至五家.其他参与机构有银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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