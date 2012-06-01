调查：基金经理青睐拉美消费类股 绕开石油及银行类股

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 逾半数受访基金锺情于拉美消费类股
* 能源及金融类股最不受欢迎
路透圣保罗5月31日电---路透对全球基金经理的调查周四显示,拉丁美洲的收入、就业及零售支出稳定增长,吸引基金经理人进驻该区域的消费类股,且对巴西及墨西哥情有独锺.
反观能源类股则最不受这些基金经理的青睐,因全球经济成长步履蹒跚,可能压抑商品价格,导致巴西及哥伦比亚等国庞大的石油项目利润下滑.
这项调查同时发现,巴西力图迫使民间银行降低借贷成本,打击了金融类股,该类股亦因欧洲部份国家为债务危机所苦,而受到间接的冲击.这项调查对61家基金进行访查,这些基金旗下管理资产总额超过6,300亿美元.
拉美股票通常易受投资人胃纳骤变所影响,由於西班牙银行危机及希腊可能退出欧元区的疑虑再起,已然导致拉美股市大跌.
路透全球资产配置调查周四显示,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)拉丁美洲股票指数.MILA00000PUS在今年前三个月大涨14%後,本季迄今已挫跌约18%,因全球投资人5月大举撤离股市,持有的现金多过2010年初以来的任何阶段.
尽管波动性如此剧烈,投资人在未来几年仍可望因拉美消费前景可期而受惠.家庭支出占巴西经济约六成比重,巴西近期并超越英国成为全球第六大经济体.
这份调查显示,47.5%的受访基金倾向投资该区域的非民生必需消费类股,44.3%受访者则提及民生必需消费类股.这些受访者可提供多重答案.
调查同时指出,36.1%的受访基金较不看好能源相关类股,因全球需求疲弱可能压抑商品价格,值此之际当地生产业者则在新项目上耗资数十亿美元.
金融类股亦被评为低配(underweight),有32.8%受访者将其列为最不受青睐的选项之一.
基金经理们提及,巴西政府对付处於历史高位的利率,为当地金融类股最大的拖累之一.
拉美以外的基金多倾向将资金停泊在巴西及墨西哥.而阿根廷及委内瑞拉则为其最不倾向投资的国家.(完)
--编译 龚芳;审校 杜明霞
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