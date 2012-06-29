调查：香港股市2012全年料上涨19%

路透香港6月28日电---路透对市场策略师的调查显示,香港股市2012年料将上涨19%,克服对欧元区未来和中国经济滑坡感到忧虑的影响.

虽然这些担忧也许仍会带来烦扰,但对中国物价压力缓解或带来更多宽松举措的憧憬,可能会支撑目前估值相对较低的股价.

过去一周路透调查中19名受访分析师和策略师的预期中值显示,香港股市恒生指数.HSI到2012年底或触及22,000点,低於3月调查预估的23,000点.

这相当於较当前水准上升16%.恒指周四收报19,025.3点,今年迄今累计上涨约3%.

恒指从2月创下的年内高位大跌17%至6月低点,达到2011年夏季全球股市大跌以来最低.

2011年恒指收低20%.

该指数今年开局展现出的强劲势头在4月消散,因当时欧元区相关忧虑重燃,可能蔓延到希腊以外其他国家身上,且有迹象显示中国难以应对疲弱的出口需求和国内经济.

"中国在控制可能出现的'硬着陆'上仍行动缓慢,这方面威胁令人担心."敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong称.

"不过,好消息是中国目前控制住了通胀,可以重点关注支持经济增长的政策."

据汤森路透I/B/E/S显示,目前港股的预估市盈率为9.1倍,是去年10月以来最低,较过去10年均值低三分之一.

据Starmine表示,汇丰控股(0005.HK)预估市盈率较10年中值低28%.汇控为欧洲最大的银行,也是恒指最大的成分股,占15%的权重.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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