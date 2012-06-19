调查：日本经济处於复苏轨道 但出口面临风险

资料图片显示日本国旗。周二发布的路透调查显示，今年日本经济的表现将超过其他工业化国家，因日本正从去年的大地震和海啸破坏中实现重建，且消费者支出终於回暖。 REUTERS/Issei Kato

路透东京6月19日电---周二发布的路透调查显示,今年日本经济的表现将超过其他工业化国家,因日本正从去年的大地震和海啸破坏中实现重建,且消费者支出终於回暖.

很多分析师虽在最新调查中上调对当前财年的日本经济成长预估,但对欧洲金融危机及中国需求降温的影响仍保持警惕.

路透调查显示,截至2013年3月止财年的日本经济料增长2.3%.该调查访问了28名分析师,访问期介於6月12-18日.

这较上月调查预估的增长2.0%有所上修,且为2011年10月调查以来最高估值.在1-3月经济增速从1.0%上修至1.2%後,25位普通受访者中的18位上调了增长预估.

调查还显示,全球第三大经济体--日本当前季度及下一季料将成长0.4%,但在未来12个月中仍有30%的机率陷入衰退.这些数据大致与上月调查相当.

"我们的主要情景假设是,日本出口在本财年下半段将温和复苏,因为中国及美国经济可能将升温,且欧洲不太可能面临金融崩溃,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示.

"但是我们也不能排除情势变化的可能性."

日本4月出口较上年同期增长7.9%,增速为逾一年来最快,受助于海外需求整体复苏,特别是美国,尽管对中国的出口下滑.另一份路透调查显示,5月出口料增长9.3%.

"希腊大选後,最坏的情形已经避免,但这也只是暂时性的缓释,"新家义贵称.

**日本央行会放松政策吗?**

受访分析师预计当前财年核心消费者物价仅将同比上涨0.1%,下一财年料升0.2%.这与上次调查结果的区别不大.

调查预计,至少在2014年1-3月前,日本央行都将维持接近零水准的利率不变,日本央行仍会面临通过购买资产进一步放宽政策的压力.

"央行是否放松政策可能要视金融市场和政界的压力而定,"明治安田生命经济师小玉佑一说.

"但如果美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议和欧盟峰会帮助金融市场上的冒险情绪升温,则这可能有助於打压日圆.因此,日本央行面临的放松政策的压力也将下降."

日本央行上周五维持利率在0-0.1%区间不变,且亦未增加资产购买规模.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/侯向明;审校 隋芬/丁琦/杜明霞

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。