调查：日本经济处於复苏轨道 但出口面临风险

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透东京6月19日电---周二发布的路透调查显示,今年日本经济的表现将超过其他工业化国家,因日本正从去年的大地震和海啸破坏中实现重建,且消费者支出终於回暖.
很多分析师虽在最新调查中上调对当前财年的日本经济成长预估,但对欧洲金融危机及中国需求降温的影响仍保持警惕.
路透调查显示,截至2013年3月止财年的日本经济料增长2.3%.该调查访问了28名分析师,访问期介於6月12-18日.
这较上月调查预估的增长2.0%有所上修,且为2011年10月调查以来最高估值.在1-3月经济增速从1.0%上修至1.2%後,25位普通受访者中的18位上调了增长预估.
调查还显示,全球第三大经济体--日本当前季度及下一季料将成长0.4%,但在未来12个月中仍有30%的机率陷入衰退.这些数据大致与上月调查相当.
"我们的主要情景假设是,日本出口在本财年下半段将温和复苏,因为中国及美国经济可能将升温,且欧洲不太可能面临金融崩溃,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示.
"但是我们也不能排除情势变化的可能性."
日本4月出口较上年同期增长7.9%,增速为逾一年来最快,受助于海外需求整体复苏,特别是美国,尽管对中国的出口下滑.另一份路透调查显示,5月出口料增长9.3%.
"希腊大选後,最坏的情形已经避免,但这也只是暂时性的缓释,"新家义贵称.
**日本央行会放松政策吗?**
受访分析师预计当前财年核心消费者物价仅将同比上涨0.1%,下一财年料升0.2%.这与上次调查结果的区别不大.
调查预计,至少在2014年1-3月前,日本央行都将维持接近零水准的利率不变,日本央行仍会面临通过购买资产进一步放宽政策的压力.
"央行是否放松政策可能要视金融市场和政界的压力而定,"明治安田生命经济师小玉佑一说.
"但如果美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议和欧盟峰会帮助金融市场上的冒险情绪升温,则这可能有助於打压日圆.因此,日本央行面临的放松政策的压力也将下降."
日本央行上周五维持利率在0-0.1%区间不变,且亦未增加资产购买规模.(完)
--编译 王翔琼/兰秀娟/侯向明;审校 隋芬/丁琦/杜明霞
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