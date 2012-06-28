调查：认为未来两年油价低於100美元的分析师增多

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 超过三分之一受访者认为2013年布兰特原油将低於100美元
* 近半数受访者认为2014年布兰特原油均价低於100美元
* 现在分析师平均预估2012-14年平均油价低於2011年的纪录水准
路透6月27日电---路透调查显示,有越来越多的分析师认为未来两年平均油价将不到每桶100美元,有关中期经济成长的隐忧超过石油供应疑虑.
这项月度调查的31位受访者中,有12位预估2013年布兰特原油均价将为每桶100美元或更低.22位分析师中,有九位预估2014年布兰特原油均价为100美元或更低.
本次调查反映出分析师看法与5月时大不相同.当时仅有五位分析师预估均价为100美元或更低.2013年油价最低预估数字是Nomisma的79.30美元,最高是巴克莱预估的125美元.
由於全球成长放慢和沙特阿拉伯增产,布兰特原油价格从今年3月的峰值128美元下跌至不到92美元.若油价不反弹,则今年平均价格将低於去年的纪录高位110.90美元.
"欧元区危机不只影响西方经济体,也冲击到包括金砖国家(BRIC)在内的亚洲国家,"Natixis的Nic Brown 说.
"我们认为,即使伊朗石油供应因美欧的制裁而受限,但石油市场的供应仍然过剩."
油价下滑令许多分析师跌破眼镜,有些大型的大宗商品交易银行被迫大幅修正预估.
"除非宏观经济突然转向全球性衰退,否则石油输出国组织(OPEC)产量调整料将使2012年第三季油价偏向较目前上行的风险,显示布兰特原油在每桶80美元有强劲支撑,"摩根大通分析师称.仅一个月之前,该行分析师预估第三季油价为120美元.
路透调查显示布兰特原油今年均价料为107.80美元,较5月的同比预估值大幅减少7.30美元,因有22位分析师下修其预估.
分析师平均预估2012年布兰特原油均价为107.80美元、2013年为105.10美元、2014年为104.50美元.今年第三季布兰特原油均价料为102.90美元、第四季为104.40美元.
美国原油期货2012年均价料为94.60美元、2013年和2014年分别为96.60美元与99美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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