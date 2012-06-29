调查：美国2012年玉米单产预期下调至157蒲式耳

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透芝加哥6月27日电---高温和缺少降雨给美国玉米产量敲响沉重警钟,路透调查访问的12名分析师预计的玉米单产较美国农业部(USDA)目前的预期低5.4%.
路透调查的平均预期显示,美国2012年玉米单产料为每英亩157蒲式耳,较USDA预期的166蒲式耳纪录高位少9蒲式耳.
该预期也较6月13日的路透调查预估值低4.5蒲式耳.
"玉米种植带东部的单产恶化情况位居第二,"芝加哥经纪公司Linn Group的Jerrod Kitt谈到密西西比河东部种植区时称.数周以来该区的降雨都低於正常水平,尤其是伊利诺斯州南部和印第安纳州.
即使单产下降,但大多数分析师仍预计美国玉米产量将创纪录高位.接受路透调查访问的分析师平均预计,玉米产量将达137亿蒲式耳,若此预期成真,则将超过2009年创下的130.9亿蒲式耳纪录高位.
但是,由於需求并未减弱,2012/13销售年度末的美国玉米库存或将降至USDA目前预期的18.81亿蒲式耳之下.
全美气象服务(NWS)周三发出警告,称堪萨斯州、密苏里州、印第安纳州和俄亥俄州部分地区的天气"过於炎热",其气温料将达到100华氏度(38摄氏度)或更高.
高温天气出现的时机非常糟糕,正值玉米作物开始进入重要的生长期--授粉期之际,此阶段的生长状况将决定作物单产水平.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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