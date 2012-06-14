调查：大选前美国经济前景转暗

图为2012年3月20日拍摄的美国国旗。一项路透调查显示，随着美国11月大选临近，与一个月前的预估相比，美国经济成长料将更加缓慢，而且创造的就业数量料将更少。 REUTERS/Jim Young

* 第二季以及2013年底之前就业增长料减少

* 第三季和第四季GDP增长预估下调

* 2013年经济料成长2.2%,与2012年相同

* 政治不确定性将在明年年初带来压力

路透6月13日电---一项路透调查显示,随着美国11月大选临近,与一个月前的预估相比,美国经济成长料将更加缓慢,而且创造的就业数量料将更少.

分析师下调2012年以及明年全年就业增长预估,突显总统奥巴马竞选连任面临的挑战.

最新调查显示,4-6月期间就业岗位月度增幅预估中值从15.5万个降至9.7万个,反映出已经出炉的4月和5月疲弱的就业数据.

2012年余下时间就业增长预估并不十分暗淡,不过第三季和第四季月度就业岗位料分别平均增加14.5万个和15.7万个,分别较5月调查预估减少约2万个.

"从以往来看,经济表现像现在这麽低迷的时候,总统通常不会连任,"IHS Global Insight首席美国分析师Nigel Gault说,"很多人接受访查时都会说,仍认为经济处於衰退阶段."

路透6月对分析师的访查显示,从现在开始到10月,美国经济平均每月料增加14.7万个就业岗位,不足以快速压低当前位於8.2%的失业率.

2013年底前就业增长预估也都被下调,每月料增加19.1万个就业岗位,低於5月预估的20万.

美国经济成长亦料放缓,2012年第三季和第四季国内生产总值(GDP)环比年率料分别为增长2.3%和2.4%,均较上月调查低0.1个百分点.

第二季经济增速料仍为2%.

围绕美国大选的不确定性、欧洲债务危机以及美国一系列增税和减支举措是否按计划於2013年初生效等因素,令很多企业推迟招聘计划.

美国2012年全年GDP增长预估中值从5月的2.3%降至2.2%.2013年增长预估降幅更大,从2.4%降至2.2%.

不过调查还显示,明年疲弱开局之後,有些不确定性因素可能消退,提振2013年最後两个季度经济增速达到2.6%.

部分分析师表示,生产率下降可能促使坐拥大量现金的企业增雇员工,即便是在欧洲经济动荡的情况下.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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