调查：华尔街认为美联储有50%的可能推QE3

路透纽约6月20日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三决定延长当前的刺激政策,不过华尔街初级债券交易商仍然认为,美联储将有50%的可能性推出第三轮量化宽松(QE3)政策.

美联储宣布将"扭转操作"计划扩大2,670亿美元,该项计划即卖出短债买进长债以压低长期借款成本,原本在6月底到期,但现将延长至今年底.

在经济饱受高失业率和欧债危机冲击下,许多分析师认为美联储势必得再推出更多措施,而非仅止于延长所持债券的到期年限.

"显然可能有更多行动.QE3是其中一个选项,"法国巴黎银行北美分析师Julia Coronado说.

路透调查17家初级交易商得到的预估中值显示,QE3推出的可能性有50%,与6月1日调查结果相同.

其中有10家预计美联储会在年底前祭出QE3,四家预计是在2013年.一家预计今明两年皆有可能.

受访分析师认为,美联储推出QE3的时程,有很大一部分要取决於就业成长会否进一步减速.

12位初级交易商认为,QE3将涉及买进美国公债和抵押支持证券.三位受访者认为仅是买进抵押债券,两位认为只有买进美债.

分析师认为,QE3的整体规模料在3,500亿至6,000亿美元之间.

美联储周三也重申将超低的短期利率至少将维持到2014年底.

七位交易商预期联储将在2014年加息,另七位认为会在2015年加息,两位和一位分别预期在2013和2016年.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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