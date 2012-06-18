昂山素季欧洲之行受到巨星般待遇

2012年6月17日，缅甸反对派领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季在挪威卑尔根向缅甸人群体致辞。 REUTERS/Sean Meling Murray/NTB Scanpix

路透挪威卑尔根6月17日电(记者 Balazs Koranyi)---诺贝尔和平奖得主昂山素季在她近25年来的首次欧洲之行中，不论走到哪里，都受到流行巨星般的待遇。

鲜花铺天盖地，挪威国王哈拉尔几乎小跑着迎接她，1.2万名奥斯陆民众冒雨迎接她。

挪威居民Brigt Olav Gaasdal表示：“她本可以离开缅甸，本可以放弃，我想来赞美她那令人难以置信的献身精神。”

Gaasdal周日从乡下的家中赶了半天的路抵达挪威第二大城市卑尔根，只希望一睹昂山素季的容姿。

昂山素季周五抵达挪威，领取1991年获得的诺贝尔和平奖，以及1990年拉夫托基金会(Rafto Foundation)授予她的人权奖。

她对数以千计的民众表示：“我们无需立刻看到遥远的路尽头，我们只需看到可以抵达那里的路就好了。”

“对我而言，一步足矣。如果有足够的亮光使我们能一步步正确地前进，我们将安全和平地实现目标。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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