昂山素季欧洲之行受到巨星般待遇

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透挪威卑尔根6月17日电(记者 Balazs Koranyi)---诺贝尔和平奖得主昂山素季在她近25年来的首次欧洲之行中，不论走到哪里，都受到流行巨星般的待遇。
鲜花铺天盖地，挪威国王哈拉尔几乎小跑着迎接她，1.2万名奥斯陆民众冒雨迎接她。
挪威居民Brigt Olav Gaasdal表示：“她本可以离开缅甸，本可以放弃，我想来赞美她那令人难以置信的献身精神。”
Gaasdal周日从乡下的家中赶了半天的路抵达挪威第二大城市卑尔根，只希望一睹昂山素季的容姿。
昂山素季周五抵达挪威，领取1991年获得的诺贝尔和平奖，以及1990年拉夫托基金会(Rafto Foundation)授予她的人权奖。
她对数以千计的民众表示：“我们无需立刻看到遥远的路尽头，我们只需看到可以抵达那里的路就好了。”
“对我而言，一步足矣。如果有足够的亮光使我们能一步步正确地前进，我们将安全和平地实现目标。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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