叙利亚数千政府军前往阿勒颇

路透安曼/贝鲁特7月25日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Erika Solomon）---叙利亚周三凌晨派出数千士兵前往该国第一大城市阿勒颇（Aleppo），此前政府军对当地的反对派力量进行了轰炸。

叙利亚长达16个月的动乱，近期演变成了对阿勒颇和大马士革两大城市控制权的争夺。叙利亚总统阿萨德的部队在两座城市都展开了大规模反击。

当地居民和反对派活动人士称，周三凌晨，叙利亚军队对大马士革北部郊区al-Tel发射了炮弹和火箭弹，试图从反对派手中夺回该地，导致大规模恐慌，引发数百家庭逃离。

他们表示，第216机械营从凌晨3:15（0015 GMT）开始对al-Tel进行炮击，初步报告显示居民区遭袭。

“军用直升机在上空盘旋，人们被爆炸声吵醒，随即逃离该地。电力和电话被切断，”活动人士Rafe Alam称。

反对派活动人士称，数千士兵与坦克和装甲车一起从伊德利卜省（Idlib）的Jabal al-Zawiya高地撤出，前往阿勒颇。

阿勒颇居民称，周二直升机整天在该地区上空盘旋并发射导弹。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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