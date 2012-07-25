叙利亚数千政府军前往阿勒颇

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透安曼/贝鲁特7月25日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Erika Solomon）---叙利亚周三凌晨派出数千士兵前往该国第一大城市阿勒颇（Aleppo），此前政府军对当地的反对派力量进行了轰炸。
叙利亚长达16个月的动乱，近期演变成了对阿勒颇和大马士革两大城市控制权的争夺。叙利亚总统阿萨德的部队在两座城市都展开了大规模反击。
当地居民和反对派活动人士称，周三凌晨，叙利亚军队对大马士革北部郊区al-Tel发射了炮弹和火箭弹，试图从反对派手中夺回该地，导致大规模恐慌，引发数百家庭逃离。
他们表示，第216机械营从凌晨3:15（0015 GMT）开始对al-Tel进行炮击，初步报告显示居民区遭袭。
“军用直升机在上空盘旋，人们被爆炸声吵醒，随即逃离该地。电力和电话被切断，”活动人士Rafe Alam称。
反对派活动人士称，数千士兵与坦克和装甲车一起从伊德利卜省（Idlib）的Jabal al-Zawiya高地撤出，前往阿勒颇。
阿勒颇居民称，周二直升机整天在该地区上空盘旋并发射导弹。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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