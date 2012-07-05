阿萨德称叙利亚人民的支持让他免于被推翻的命运

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透安卡拉7月5日电---叙利亚总统阿萨德在一家土耳其报纸周四刊登的采访内容中称，如果没有叙利亚人民的支持，他可能在很久前就像伊朗国王那样被推翻。
“所有人都觉得我很快就会下台，他们都失算了，”阿萨德对土耳其报纸《Cumhuriyet》说，该报过去三天连续刊登了对阿萨德的采访摘要。
他指出，叙利亚不仅遭到恶毒的阿拉伯国家派出的伊斯兰武装分子的攻击，还面临西方及土耳其敌对势力的威胁。
“针对叙利亚的行为要比我们预料的激烈许多，他们的目的是搞垮叙利亚或引发内战。面对这种情况，我们会继续坚定不移地与恐怖主义斗争，而且我们将会战胜恐怖。”
他声称，在叙利亚冲突中，叙利亚2,300万民众的多数站在他的一边。“绝大多数人民像我一样思考这个问题，”他对《Cumhuriyet》说。
阿萨德将自己与在1979年伊斯兰革命中被推翻的伊朗末代国王进行对比。
“他（伊朗末代国王）领导过这个地区最重要的国家，曾拥有一支强大的军队，还得到过全世界的支持。因此，他能站起来反对人民吗？不会，”他说道。
“如果我处於同样的情况，如果我没有人民的支持，那我也无法抵抗，可能早就被推翻了。可我为何能依然屹立不倒呢？”
阿萨德对叙利亚人民希望他下台的说法予以嘲讽。
“看看当前的情况：美国是我的敌人，整个西方是我的敌人，地区国家是我的敌人，可由於我的人民，我依然屹立不倒……我为什麽要杀害支持我的人民呢？”这位46岁的叙利亚领导人说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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