叙利亚击落土耳其军机 中国呼吁各方冷静克制

路透北京6月25日电---中国周一呼吁各方保持冷静克制。之前土耳其指责叙利亚在国际领空击落该国的军事侦察机，并呼吁召开北约会议，讨论对此作出回应。

美国国务卿希拉里称此次袭击“无耻和无法令人接受”，并称华府将与土耳其政府密切合作，以推动叙利亚的转型。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，“中方注意到有关报 道，并密切关注事态发展。”

“当前地区局势十分复杂、敏感，希望有关各方保持冷静、克制，坚持通过外交渠道妥善处理相关问题，避免局势升级，”他说道。

土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）称，被击落的飞机明显标有土耳其字样，对叙利亚有关开火前没有识别出该飞机的说法予以驳斥。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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