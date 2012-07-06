版本:
中国
时事要闻 | 2012年 7月 6日 星期五 16:50 BJT

法国总统奥朗德：阿萨德必须下台

路透巴黎7月6日电---法国总统奥朗德周五在“叙利亚之友”会议开始时呼吁，对叙利亚总统阿萨德加大制裁力度，为反抗力量提供更多支持。

奥朗德对与会各国外长及外交高官称：“阿萨德必须走人。这事关叙利亚、邻国及所有希望维护地区和平各方的利益。”

奥朗德称，他还希望与会各方同意加强对叙利亚的人道主义救援。有报导称，叙利亚一名高级将领叛逃，这令西方和阿拉伯国家感到振奋。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐