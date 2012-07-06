法国总统奥朗德：阿萨德必须下台

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎7月6日电---法国总统奥朗德周五在“叙利亚之友”会议开始时呼吁，对叙利亚总统阿萨德加大制裁力度，为反抗力量提供更多支持。
奥朗德对与会各国外长及外交高官称：“阿萨德必须走人。这事关叙利亚、邻国及所有希望维护地区和平各方的利益。”
奥朗德称，他还希望与会各方同意加强对叙利亚的人道主义救援。有报导称，叙利亚一名高级将领叛逃，这令西方和阿拉伯国家感到振奋。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。