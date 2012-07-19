叙利亚高官被炸身亡 阿萨德政权核心遭重创

路透贝鲁特7月18日电（记者 Samia Nakhoul）---叙利亚安全部门官员周三召开会议时遭到自杀式爆炸袭击，带来的结果不仅仅是该国一些高官要员的伤亡。

袭击还将叙利亚总统阿萨德的内部亲信阶层炸得四分五裂，阿萨德不仅依赖他们控制叙利亚的各个领域，还指望他们去平息持续16个月的反抗运动。

爆炸发生时，叙利亚的部长们和高级安全官员正在召开日常会议，袭击者似乎是内部人士，可能是一位受信任的保镖。

叙利亚三位高官在袭击中丧生，分别是国防部长Daoud Rajha、阿萨德的姐夫Assef Shawkat和军方高官Hassan Turkmani。

Shawka是阿萨德统治的一大支柱。此外，情报负责人Hisham Bekhtyar和内政部长Mohammad Ibrahim al-Shaar也在袭击中受伤。

事发後，叙利亚安全部队反应迅速。该国政府誓言要对爆炸袭击进行报复，政府军已对首都各处的反抗力量据点发起攻击。

为阿萨德父亲撰写传记的作家Patrick Seale称：“这对阿萨德造成重创，将削弱他的力量，但对反对派来说也不一定是好消息。这可能会导致政府变得更暴力、无情且残酷，他们将会变得更残暴。”

阿萨德已接管部队应急分队，亲自决定部队部署、安全人员工作分配以及民兵组织Alawite Shabbiha的动员等事务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。