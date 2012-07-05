叙反对派分歧成外界袖手旁观借口

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透开罗7月4日电（记者 Edmund Blair/Yasmine Saleh）---本周在开罗举行的叙利亚反对派会议上各方大打出手，凸显反对派之间的分歧，也成为对干预持谨慎态度国家袖手旁观的借口。
此次会议由阿盟主办，从一开始就没有团结的迹象，约200名与会者在关於後阿萨德时代叙利亚的格局上讨价还价。这些人来自不同的叙利亚反对派组织，包括伊斯兰主义者和世俗主义者，有些是活动人士，大多数在流亡。
“这些分歧将玷污反对派的形象，摧毁反抗斗士的意志，”27岁的活动人士Gawad al-Khatib表示。
西方国家政府不愿支持四分五裂的叙利亚反对派，而这些分歧也给阿萨德的观点提供了支持：替代他统治的唯一方式是混乱。
“对於莫斯科方面来说，这印证了他们的观点：没人能替代阿萨德，”英国皇家国际事务研究所（Chatham House）的Nadim Shehadi表示。
他还指出，奥巴马政府从伊拉克撤军後，同样希望避免陷入新的冲突。“面对现实吧。美国什麽都不想做。反对派的不团结正好提供了不作为的好借口。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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