俄罗斯：只要是叙各方对话结果 不反对阿萨德下台

路透莫斯科6月9日电（记者 Steve Gutterman/Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯外交部长拉夫罗夫周六称，俄罗斯不会反对叙利亚总统阿萨德下台，但前提是这是叙各方对话的结果，而非外界强加。

此前一天，俄罗斯外交部副部长与美国特使霍夫（Fred Hof）在莫斯科举行会谈，磋商推动叙利亚政权过渡事宜。

拉夫罗夫告诉记者：“如果叙利亚各方都同意（阿萨德下台），我们只会高兴地支持这一解决方式。但俄罗斯认为，若外界为达到这一对话结果而强制施加各种条件，则是令人无法接受的。”

俄罗斯希望维持其最稳固的中东立足点，阻止西方推动中东政府下台，动用了其在联合国安理会的否决权等方式，保护阿萨德不受联合谴责和制裁。

俄罗斯坚称，任何有关叙利亚未来的讨论不能设定“先决条件”，包括阿萨德下台，但许多西方国家及逊尼派穆斯林阿拉伯国家期待这一结果。

拉夫罗夫以也门为例称，也门权力交接是其内部讨论的结果，未受外界设立的条件干扰。

拉夫罗夫再次呼吁，应举行国际会议，支持安南特使的和平计划，并称在俄美莫斯科会谈中，美国并未直接拒绝这一计划，尽管俄罗斯提议伊朗应参与涉叙国际会议。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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