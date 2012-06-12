联合国称叙利亚暴力冲突愈演愈烈

路透联合国6月11日电---联合国秘书长潘基文办公室周一称，叙利亚暴力冲突愈演愈烈，该国政府军加强对平民区的攻击，反对派则益发协调攻击政府军。

潘基文新闻办公室发表声明称：“秘书长对过去几天叙利亚武装暴力冲突严重升级、交火地区的平民身处险境深表关切。流血事件和冲突必须立即停止。”

声明指出，在叙利亚的联合国非武装观察员报告，该国政府与反叛力量的武装冲突升级。

“（叙利亚）政府加大军事行动，包括轰炸霍姆斯（Homs）和其他人口聚居区，直升机扫射Talbiseh和Rastan，正在造成大量平民伤亡并践踏人权，”声明称。

“鉴於有报告称政府军在哈法镇（Al-Haffa）周边集结，秘书长强调了让联合国观察团自由进入该镇的重要性。”

联合国观察员还注意到“反叛力量在多个地点对政府军和民用基础设施发动了有计划的协同攻击”。

声明指出，“随着（双方）战略的转变，冲突整体上在加剧。”声明补充说，秘书长敦促冲突双方遵守对国际特使安南和平计划的承诺。

“秘书长谴责武装暴力的升级，尤其是各方轰炸人口聚集区并攻击民用基础设施，这些行为破坏基本服务供应，加剧人道主义危机，”声明称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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