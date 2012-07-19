安理会涉叙决议草案投票推迟至周四

路透联合国7月18日电（记者 Michelle Nichols）---外交人士周三称，联合国安理会涉及叙利亚的一项决议草案投票表决时间将推迟至周四。该草案由西方支持，将叙政府置于制裁威胁之下，旨在制止叙利亚持续16个月的冲突。

英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）在Twitter上称，国际特使安南早些时候请求推迟原定於周三的草案表决，理由是他想“确保尽全力促使各国在安理会（表决时）意见一致，能就协同施压达成共识。”

“我们将在明天上午投票表决，”格兰特周三对记者说。

联合国秘书长潘基文敦促安理会“承担责任，采取共同且有效的行动”。

“时间就是生命。叙利亚民众饱受苦难的日子太久了，流血冲突必须立即停止，”潘基文在一份声明中称。

美国、俄罗斯、英国、中国和法国五个在安理会拥有否决权的常任理事国，就是否应对叙利亚采取更严厉行动存在分歧。

英国、美国、法国及德国希望安理会用制裁威胁叙利亚总统阿萨德及其政府，以制止该国的暴力活动，但俄罗斯和中国反对这样做。

外交人士称，作为叙利亚的重要盟国之一，俄罗斯已拒绝参与商讨该草案。根据该草案，联合国在叙利亚的观察团任期将延长45天，《联合国宪章》第七章也将被用来执行安南的和平计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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