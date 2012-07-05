经济服从政治 叙利亚开放进程倒退

路透安曼7月4日电（记者 Suleiman Al-Khalidi）---在大马士革郊区迈丹（Midan）中心地带一家灰褐色调的国营超市，哈提卜（Nazeer Khatib）的购物推车里放满了从泰国大米到中国产电动榨汁机等日用品，这些商品的售价比周边店铺低出许多。

“我以前从不去国营消费合作社，但眼下它却帮我以至少低30%的价格买到各种必需品，包括政府配给我的大米和白糖，”哈提卜说。

哈提卜是六个孩子的父亲，他在郊区Harasta的小本木工生意上月在冲突中被烧毁，眼下一家人只能靠微薄的积蓄度日。自叙利亚冲突15个月前爆发以来，Harasta地区几乎每天遭受暴力冲击。

对在叙利亚2,000万人口中占多数的低收入人群而言，国营超市的商品售价较低，部分缓解了被冲突破坏的经济给他们带来的困难。叙利亚冲突令该国石油和旅游等硬货币收入受创，导致叙利亚镑大幅贬值。

叙利亚国营超市是1960年代国有化的产物，该国於2005年开始温和开放经济，令私有店铺商品种类增多，刺激了消费，国营超市的吸引力因此日渐下降。

眼下，政府为了缓解穷人的经济困难并遏制社会动乱，被迫在通往更加以市场为导向的经济道路上退缩，国营超市因而复苏。

在几家准政府机构董事会任职的一位叙利亚资深商人说：“经济政策目前服从於政治需要，对阿萨德政府而言，这是在保留权力。”

**赤字激增**

自2011年3月叙利亚危机爆发以来，当局已在全国范围加大力度打击不法商贩，这些商贩以比官价高出三至四倍的价格，在黑市大肆倒卖政府补贴的煤气和柴油。

除了控制消费价格，叙利亚政府还通过限制进口融资以及加强干预以提振叙利亚镑的方式，通过国有银行保有难得的外币。

在过去经济开放的过程中，叙利亚已开始接纳外资银行、外部投资，并发展旅游业，还鼓励海湾地区投资者大举进入其房地产项目。然而，现在叙利亚的私营部门则在困境中挣扎。

大马士革一位不愿透露姓名的资深银行家称：“私营部门活动减少，所以他们正在增加支出以减轻对经济的影响，而这则会使他们变得更为负债累累。”

由於国内政治和经济环境很不确定，许多叙利亚企业并不愿进行投资。该国政府表示，希望尽快推动2007年废止的一项投资法出台，以重新引入激励措施和税收优惠政策，促进投资活动。

叙利亚遭受的制裁使其加深与俄罗斯的贸易关系。叙利亚官员称，该国从俄罗斯进口原本购自西方的小麦、机械和其他商品，推动叙俄双边贸易额去年几乎翻番至20亿美元。

叙利亚还同伊朗进行易货贸易，从伊朗进口柴油和其他能源产品，而向伊朗输送纺织品和食品。

大马士革另一位不愿透露姓名的银行家说：“这些都是短期的补救措施，而非社会主义经济发展战略的产物。”

“当局意识到，经济崩溃会加快政权垮台的速度，因此他们正在竭尽所能阻止这一结果的发生，哪怕是付出赤字大规模膨胀的代价，而除了（叙利亚）政权的内部圈子，没人真正知道赤字的规模，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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