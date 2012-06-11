叙政府军再袭霍姆斯 至少35人死亡

路透安曼6月10日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚反对派活动人士周日称，该国政府军再次试图控制霍姆斯省（Homs），对该地区发动了4月停火以来规模最大的轰炸，造成至少35人死亡。

他们称，政府军使用大炮、迫击炮和火箭弹，轰炸霍姆斯市及叙利亚中部Qusair、Talbiseh和Rastan镇的反对派据点。

叙利亚人权网络（Syrian Network for Human Rights）组织及其他反对派活动人士称，叙利亚自由军（Free Syrian Army）也加强在该地区的攻击。

叙利亚政府军还对大马士革及周边地区发起轰炸，驱赶在首都安全部队附近加大行动力度的反叛力量。

联合国和平解决叙利亚冲突的斡旋努力几乎没有效果，冲突双方相互指责对方违反停火协议。

活动人士Abu Qassem称，从周六开始，至少有50枚火箭弹和炮弹落在霍姆斯市以北25公里处的Rastan镇，军方直升机还用机枪朝这一地区扫射。

“叙利亚自由军的火力远远不足，但他们通过游击战反击，且避免正面交火，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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