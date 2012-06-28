叙利亚反对派：除非明确要阿萨德下台 否则不接受安南计划

路透贝鲁特6月28日电---叙利亚反对派组织周四表示，他们不会接受国际特使安南提出的叙利亚政治过渡计划，除非是计划明确要求总统阿萨德在联合政府组成前下台。

据联合国外交消息人士称，旨在结束叙利亚16个月国内冲突的安南计划并未规定阿萨德下台，不过计划确实表示联合政府中不会包括危及稳定的人物。

“新计划对我们来说依然很模糊，但我可以说，如果计划没有明确说明阿萨德必须下台，我们是不能接受它的，”叙利亚民族委员会执委之一的Samir Nashar说。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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