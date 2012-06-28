叙利亚反对派：除非明确要阿萨德下台 否则不接受安南计划

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透贝鲁特6月28日电---叙利亚反对派组织周四表示，他们不会接受国际特使安南提出的叙利亚政治过渡计划，除非是计划明确要求总统阿萨德在联合政府组成前下台。
据联合国外交消息人士称，旨在结束叙利亚16个月国内冲突的安南计划并未规定阿萨德下台，不过计划确实表示联合政府中不会包括危及稳定的人物。
“新计划对我们来说依然很模糊，但我可以说，如果计划没有明确说明阿萨德必须下台，我们是不能接受它的，”叙利亚民族委员会执委之一的Samir Nashar说。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。