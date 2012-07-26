台湾爱心菜贩陈树菊获“亚洲诺贝尔奖”

路透马尼拉7月26日电---菲律宾麦格塞塞奖基金会（Ramon Magsaysay Award Foundation）周四称，台湾菜贩陈树菊向多家儿童慈善机构捐款，善款超过700万台币（合23.18万美元），是今年六名麦格塞塞奖得主之一。该奖项素有“亚洲诺贝尔奖”之称。

该基金会称，陈树菊的个人捐款行为，是长期、低调的善举，改变了许多受助台湾人的生活。

陈树菊上学只读到小学六年级，夜晚睡在地板上，用卖菜收入帮助修建图书馆，为受助儿童提供食宿，救助受灾家庭。

陈树菊说：“钱要给需要的人才有用。能帮助别人的时候，我感到很开心。”

每名获奖者将获得5万美元奖金，预计颁奖典礼将於8月底举行。

基金会主席阿贝拉（Carmencita Abella）发表声明称：“2012年麦格塞塞奖获得者是六名杰出人士，他们都找到了可持续的方式解决贫困及随之而来的问题，无论是在森林还是农场，也无论是在剥削行业还是教育匮乏上。”

这一奖项於1957年由纽约洛克菲勒兄弟基金会创建，以菲律宾前总统麦格塞塞命名。麦格塞塞死於一场空难，生前颇受民众爱戴。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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