营改增试点8月起将分批扩至北京等十省市

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月25日电---中国国务院会议周三决定,自8月起扩大营业税改征增值税试点范围,将交通运输业和部分现代服务业的改征试点范围,由上海市分批扩大至北京等十省市;明年将继续扩大试点地区,并选择部分行业在全国范围试点.
中国政府网(gov.cn)刊登新闻稿称,自2012年8月1日起至年底,将两个行业的营业税改征增值税试点范围,由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省市.
中国财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.而这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.
国务院会议并称要继续大力实施促进中部地区崛起战略,包括加强粮食生产基地、能源原材料基地和现代装备制造及高技术产业基地建设;全方位扩大开放,支持武汉、郑州、长沙等地区加快金融改革和金融创新;支持长江流域具备条件的地方设立海关特殊监管区域等.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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