受科技股获利强劲提振 美国三大股指均收高

* IBM在调高财测後上涨,摩根士丹利下跌

* Walgreen上扬,此前与Express Scripts达成协议

* 一周初请失业金、成屋销售及制造业数据令人失望

* 道指涨0.3%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数上扬0.8%

路透纽约7月19日电---美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响.

本财报季大部分企业的业绩优於分析师已调降的预估.IBM(IBM.N)调高了全年财测,eBay(EBAY.O)获利优於预期,另外高通(QCOM.O)表示,预计"12月一季表现强劲."

"欧洲没什麽消息,而企业获利虽然不是惊天动地,但略好於预估,"D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson称.

制造业和一周初请失业金数据较为疲弱,且摩根士丹利(MS.N)营收下降,抑制了大盘的更多涨幅.摩根士丹利跌逾5%,标准普尔金融股指数.GSPF下挫1%.

尽管如此,市场对美联储将很快将出台刺激措施的预期,帮助股市摆脱了坏消息的影响.美联储主席伯南克本周称,如果前景恶化,美联储将采取行动.

道琼工业指数.DJI收高34.66点,或0.27%,至12,943.36点;标准普尔500指数.SPX上升3.73点,或0.27%,至1,376.51点.Nasdaq指数.IXIC收升23.30点,或0.79%,至2,965.90点.

不过,尽管Nasdaq指数表现强於其他指数,此间市场下跌股与上涨股之比仍为逾5:4.投资者希望看到上涨股数量大大超过下跌股,以确认市场强势.

标普500指数触及5月初以来最高.部分投资者指出,该指数陷於1,400点之上的近期高位和1,280点附近的6月低位间的区间内.

"投资者关注公布业绩的企业股票,且试图透过企业发布的财测来判断经济疲弱的实际程度,"伊利诺伊州OakBrook Investments的交易部主管Giri Cherukuri表示.

"市场已消化了未来一段时间内经济成长缓慢的预期,"他说.

今日公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区制造业活动连续第三个月萎缩,房屋销售低於预期.且上周初请失业金人口大增.

IBM股价跳升3.8%,报195.34美元,为今日对道指提振最大的成分股,之前该公司上调全年获利预期.

高通下调当季营收和获利预估,但表示2012年第四季营收将改善,投资者因此受到鼓舞.该股大涨4.2%,报58.43美元.

EBay急升8.6%,报43.95美元,之前该公司公布的季度营收和获利强於预期,因其在线市场的用户消费增加,且PayPal支付服务的使用也增加.

摩根士丹利急跌5.3%,报13.25美元,之前该公司公布季度营收下降,因交易量减少.该公司将在年底前裁员1,000人.

根据汤森路透数据,迄今为止,已有19%的标普500指数成份股企业公布业绩,其中65%的公司业绩超过预期,略高於1994年以来的均值.

美国上市的芯片制造商Mellanox TechnologiesMLNX.TA(MLNX.O)触及纪录高位,因获利超预期.该股暴涨约41.5%,报93.90美元,对PHLX半导体指数.SOX的提振最大.

其他类股方面,Textron (TXT.N)跳升11.5%,报26.50美元,因其业绩轻松超过分析师预期.

WalgreenWAG.N攀升11.7%,报34.62美元.Express Scripts Holding (ESRX.O)收高1.9%,报58.76美元.两家公司之前表示,签署一份药店网络协议,解决了一项长期争端.

竞争对手Caremark (CVS.N)劲挫6.2%,报45.43美元.

Johnson Controls (JCI.N)急跌7.9%,报26.07美元,之前该公司公布的季度获利不及预期,并调降当季财测.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65亿股,50日移动成交均值为67亿股.(完)

--编译 母红/于春红;审校 李军

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