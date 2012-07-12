科技股获利预警打击美股收低

* Infosys调降营收预估之後,科技股下跌

* 宝洁(宝硷)和默克涨势支撑道指

* 道指下跌0.3%,标普500指数跌0.5%,Nasdaq指数下挫0.8%

路透纽约7月12日电---美国股市周四收跌,受科技股发布更多获利预警的打击,不过宝洁(PG.N)的涨势帮助道琼工业指数削减跌幅.

家用消费品巨头宝洁大涨3.7%至63.70美元,之前有消息人士称,积极投资人William Ackman似乎有意在该公司持股.

科技股继续承压,标准普尔科技股指数本月迄今已经累计下跌3.5%.印度IT巨头Infosys(INFY.NS)INFY.O成为最新发布营收预警的大型科技企业,认为全球经济的不确定性打击了科技支出.

在美国上市的Infosys股份大跌11.2%至38.75美元,一度曾触及纪录低点38.12.

"我认为主要是担心科技企业获利不及预期的恐惧心理在作祟,"Delta Global资产管理首席科技策略师Bruce Zaro表示.

近来超微半导体(AMD)AMD.N的获利预警已经打击了科技股.标准普尔科技类股.GSPT周四收低1.1%.

分析师称,三大股指从日内低位反弹,标普500指数从其50天移动均线切入位1,334点反弹,道指在触及技术支持位12,500点後一度上涨.

默克(MRK.N)股价上扬也提振道指.默克股价劲升4.1%,至42.91美元,此前该公司治疗骨质疏松的药物odanacatib在一项关键试验中显示可降低骨折风险.

道琼工业指数.DJI收低31.26点,或0.25%,至12,573.27点;标准普尔500指数.SPX下跌6.69点,或0.50%,至1,334.76点.Nasdaq指数.IXIC收跌21.79点,或0.75%,至2,866.19点.

整体市场人气疲弱,特别是日本央行周四没有推出更多货币宽松政策,且周三公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月会议记录中没有多少将再推量化宽松政策的线索.各国央行按兵不动暗示它们仍谨慎看待进一步放宽政策的必要性.

企业面消息方面,美银美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)将其标普500指数成份股今年每股盈利预估从103.50美元下调至102美元,2013年每股盈利预估从110.50美元调降至109美元.

美银美林全球研究的分析师在研究报告中说,下调预估是"反映商品价格下跌和全球增长放缓对企业盈利的影响."

美国酒店联锁营运商万豪国际MAR.N在周三收盘後公布季度获利增长,但表示一些国际市场疲弱.该股下滑6.4%,至35.58美元.

不过,经济数据显示一些改善迹象,美国一周初请失业金人数降至四年来最低.

其他经济数据显示美国6月进口价格下跌2.7%,为逾三年来最大跌幅,因原油进口成本下跌,进一步降低通胀压力.

--编译 李春喜/利棣儿;审校 李军/母红

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