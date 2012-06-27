中诚信托承认一款30亿矿产信托涉险

路透北京6月27日电---连续10年以上保持盈利的中诚信托针对近日市场曝出其旗下一款30亿元矿产能源信托面临风险,周二承认该信托"涉险",并承认是因帐外民间融资所引发.

刊登在中诚信托网站的公告称,2010年中诚-诚至金开1号集合信托计划成立,项下资金全部用於对振富集团增资,然振富集团及其关联公司於今年二季度新增3笔诉讼案件,经查均因账外民间融资所引发.

该公告并未透露该信托所涉资金具体规模,仅表示信托资金全部在托管银行的管控下使用,目前振富集团及其关联公司账外民间融资没有列入该集团及其关联公司的财务报表,民间融资具体情况还在核实中.

去年2月,中诚信托推出中诚-诚至金开1号集合信托计划,连续2期共募30.3亿元资金,并通过股权投资方式投资於山西振富能源集团有限公司的煤炭整合,当时预期年化收益率为9.5%-11%.托管银行为工商银行.

资料显示,山西振富集团2010年7月注册成立,注册资本5000万元,法定代表人王于锁,公司经营范围:对能源企业投资、管理和咨询;机电设备及配件、煤矿机械及配件、钢材、水泥、建材、装潢材料的销售.

此前国内媒体《理财周报》称,该集团法人代表王于锁出资500万元,占股份10%,王平彦出资4500万元,占90%,二人为父子关系,目前王平彦因涉高利贷已被警方控制,据传其债务高达数十亿元.

公告亦表示,在中诚的提议下,振富集团已经召开了临时董事会、股东会会议,就振富集团及其关联公司的账外民间融资情况的进一步清查、部分资产的处置等事项作出了决议,目前正在加紧落实.目前所涉帐外民间融资诉讼案件暂未开庭审理.

中诚信托表示,将配合相关政府部门妥善处理振富集团及其关联公司账外融资事件,最大限度维护投资者合法利益,必要时将采取法律手段予以解决.

路透了解到,中诚信托与该信托计划托管方工商银行就此经过多次协商,但未能达成一致的解决方案.融资方山西振富集团还以持有的紫鑫矿业、振富煤焦等公司的股权做质押向华融信托融资.

业内人士表示,上述信托将於2014年2月到期,按照"刚性兑付"惯例,中诚应该会找到资金接盘,但这一信托计划是通过股权投资方式投资.按照破产清算的顺序,是要排在债权之後,直到最後才给予清偿.中诚此次信托事件肯定会承担不小的损失.

亦有信托公司高管坦言,当前信托投资矿业项目,很大的难点是财务规范性较差,股东方又难以监管矿业现金流及帐外融资情况,风险性高值得警惕.

安邦咨询报告表示,近几年国内信托业发展速度惊人,高速增长背後是高风险的隐忧,中诚信托的信用事件标志着信托业的多米诺骨牌开始倒下,市场需要对此保持警惕.

此前,於3月30日到期的吉信.长白山11号南京联强集合资金信托,因兑付问题最近由华融资产管理公司接盘.市场人士表示,类似这样的接盘,近几个月以来已有数例.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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