联合国称叙直升机轰炸反叛力量据点

路透贝鲁特6月11日电（记者 Dominic Evans）---联合国观察员称叙利亚直升机周一轰炸了霍姆斯北部的反叛力量据点，并呼吁叙利亚当局允许他们“立即且自由进入”许多妇女儿童受困的冲突区。

国际特使安南也表示，他对霍姆斯和Haffeh的暴力活动严重关切。Haffeh是地中海沿岸的一个小镇，居住的多是逊尼派穆斯林，美国国务院曾称，担心此地可能发生屠杀事件。

联合国观察员负责监督安南4月停火协议的执行情况，但该协议并未能制止叙利亚的暴力活动，使得他们反而成了屠杀事件、轰炸和冲突的记录者。

国际社会就如何解决叙利亚问题存在分歧，尽管他们普遍支持安南的和平计划，但对该国的暴力活动却一直无能为力。

联合国发言人Sausan Ghosheh在一份声明中称：“联合国观察员报告（霍姆斯）以北的Rastan和Talbiseh地区发生激烈战斗，战斗中使用的有大炮和迫击炮，还有直升机的扫射以及机枪及小型武器的射击。”

活动人士此前曾多次表示叙利亚政府军在镇压反叛力量的行动中使用直升机扫射，这是联合国观察员首次对此予以证实。叙利亚政府是该国冲突中唯一装备有直升机的力量。

Ghosheh指出，观察员还接到报告称有大量包括妇女儿童在内的平民被困在霍姆斯，他们正在设法让这些平民撤离。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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