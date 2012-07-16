联合国称Tremseh村攻击事件目标是叙反对派

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透贝鲁特7月14日电（记者 Oliver Holmes）---联合国观察员周六在叙利亚村庄Tremseh发现大量血迹，以及许多被烧毁的房屋和炮火攻击迹象，但无法对活动人士报告的约220人遭屠杀予以证实。
在叙利亚政府军对该村进行攻击後，美国将叙利亚领导人称为谋杀犯，但世界大国在如何制止该国流血冲突方面仍未有进展。
叙利亚早些时候对屠杀指控予以驳斥，指出周四的攻击是一次成功的军事行动，击毙了大量“恐怖分子”，没有平民死亡。
联合国驻叙利亚观察团发布电邮声明称，观察员无法对伤亡人数予以证实，他们将返回该村进行进一步调查。
“这次对Tremseh村的攻击，目标似乎是特定群体和房屋，主要是军方叛变者和活动人士，”观察团发言人在声明中称。
“攻击中使用了各种武器，有大炮、迫击炮和小型武器等。”
叙利亚反对派活动人士称，政府军在该村杀戮约220人。联合国观察员称，他们发现一所学校被烧，许多房屋遭到焚毁。
该国的流血冲突仍在继续。位於英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，周六又有33人丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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