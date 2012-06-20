联合石化要求伊朗交付7月装船的原油--消息

路透北京6月20日电---中国石化(0386.HK)旗下联合石化要求伊朗交付7月装船的原油至中国港口,7月1日欧洲对伊朗原油出口保险禁令将生效.

一位业界官员称:"该公司也发函要求伊朗交付7月原油供给."

消息人士向路透表示,中石化料将在7月接收"正常合同数量"的伊朗原油.其中一名消息人士估计约为50万桶/日,接近该公司去年从伊朗所购原油的平均水准.

中石化通过两套合约来购买伊朗原油,一项是通过联合石化,另一项则是通过珠海振戎.

现在还不清楚,珠海振戎是否也要求伊朗交付7月装船的原油.(完)

--编译 王洋/许娜;审校 田建华/吴云凌

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