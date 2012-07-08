月度就业增幅再次疲弱 美国股市收跌

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约7月6日电---美国股市周五下跌,因美国的月度就业增幅再次疲弱,加重了对经济增长停滞的忧虑,尽管该数据还不到会令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上推出更多刺激措施的地步.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;标准普尔500指数.SPX下滑12.90点,或0.94%,至1,354.68点.Nasdaq指数.IXIC收跌38.79点,或1.3%,至2,937.33点.
本周,道指跌0.84%,标普500指数跌0.55%,Nasdaq指数小升0.08%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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