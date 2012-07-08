版本:
中国
国际财经 | 2012年 7月 9日 星期一 07:17 BJT

月度就业增幅再次疲弱 美国股市收跌

路透纽约7月6日电---美国股市周五下跌,因美国的月度就业增幅再次疲弱,加重了对经济增长停滞的忧虑,尽管该数据还不到会令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上推出更多刺激措施的地步.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;标准普尔500指数.SPX下滑12.90点,或0.94%,至1,354.68点.Nasdaq指数.IXIC收跌38.79点,或1.3%,至2,937.33点.

本周,道指跌0.84%,标普500指数跌0.55%,Nasdaq指数小升0.08%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐