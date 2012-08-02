《热点透视》美联储至少在2013年前都将爱莫能助

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 石冠兰
路透纽约8月1日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)看来至少在2013年之前都将爱莫能助.美联储制定利率政策的委员会周三称美国增速放缓,但却没有改变政策.不发生危机的话,今年不太可能扩大量化宽松举措了.第三轮量化宽松可能在理论上比在现实中更有效.不过美国大选之後,美联储可能会面临更为艰难的抉择.
联邦公开市场委员会(FOMC)发表的声明指出,今年上半年经济活动放缓.不过,该声明却没有带给市场观察人士近期会继续放宽政策的任何希望.这也在情理之中.美联储将短期利率拉低至接近于零、远低於通胀水准的极度宽松政策已实施近四年了.美联储主席伯南克不推行第三轮量化宽松政策是明智之举,也许永远也不会启用该政策,这样毕竟好过实施量化宽松、但效果甚微且白白浪费了弹药.
年底前还会有三次FOMC会议,两次在11月大选之前,第三次是在12月.12月会议的举行将是新任总统及国会成员落定之际,可能财政和经济政策基本方向也已确定.不过,也可能赶上国会正在就解决所谓财政悬崖进行讨论.美联储不希望干扰讨论进程,反正新政府要到1月才会就职,也要那时候才会提出具体改变.
这样一来,美联储最可能的做法是至少六个月按兵不动.经济在未有进一步的货币干预下稳定迟缓地成长,可能不是坏事.如果有什麽影响,可能就是给伯南克时间调整自己和市场想法,明白利率终将升高.不论如何,投资者都将不得不习惯于近期全能的美联储在场外休息.(完)
--译文审校 张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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