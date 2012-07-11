美联储宽松政策大门依然敞开

图为2012年4月3日拍摄的华盛顿美联储大楼。 REUTERS/Joshua Roberts

* 美联储决议扩大卖短买长计划,但QE3仍未取得共识

* 经济评估益发黯淡,前景疲软

* 面临全球经济转弱、欧洲危机效应扩散等风险

* 部分官员担心量化宽松对美国公债市场的影响

路透华盛顿7月11日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.

上月美联储扩大了最新的压低长期利率措施--卖短买长操作(扭转操作),用出售短期债券的收入购买长期公债的规模将额外增加2,670亿美元.

这一步力度并不大,许多分析师预期美联储最终将推出第三轮量化宽松政策(QE3),使其目前2.9万亿(兆)美元的资产负债表规模进一步扩大.

据6月19日-20日会议记录,少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的.但记录还显示,大多数官员对此并不认同,至少在上周非农就业报告出炉前他们还不这麽认为.美国6月非农就业岗位仅增加8万个.

会议记录称,"数位委员指出,如果经济复苏失去动能,预估经济面临的下档风险变得足够大,或通胀看似可能持续低於委员会设定的2%的长期目标,这将为采取进一步政策行动提供依据."

闻讯後美国股市进一步扩大跌幅,因会议记录未能就进一步放宽政策给投资者吃下定心丸.

"会议记录中我们确实没有看到任何明确的迹象显示,美联储较之前会议更倾向於推出QE3,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说道."(美联储)对经济前景的看法非常谨慎,对推出QE3持开放态度,但自记录中看不到任何会立即采取行动的迹象."

美联储主席伯南克下周将在国会就货币政策进行听证,金融市场届时将仔细研判其言论,以找寻是否最新的就业数据已使得美联储更接近进一步推出宽松货币政策的线索.

美联储已购买了2.3万亿美元政府和抵押贷款债券.其自2008年12月以来一直维持隔夜利率在近于零的水准.

出於对资产负债表规模的担忧,美联储官员还考虑过其它支撑经济的办法.不过,美联储含糊其辞不谈细节,让分析师感到困惑.

会议记录写道:"几名与会官员表示,开发新工具来放松金融环境从而支撑经济更有力的复苏,值得去发掘这方面的可能性."

**全球放缓**

第一季美国经济仅增长1.9%,许多分析师认为第二季恐怕更糟.

第二季就业增幅降到平均每月仅7.5万个,第一季为22.6万.从比较简要的法则来计算,要拉低失业率,整体经济需每月增加约12.5万个就业岗位.6月失业率为8.2%.

美联储6月会议结束後发布的预估显示,决策者们对经济增长的预期大幅下滑.他们目前预计,今年经济增长率将介於1.9-2.4%,4月预估为2.4-2.9%.

这种转变部分是因为考虑到海外前景.欧洲在银行与公债市场问题上仍深陷政治危机,中国等关键新兴经济体又在显露放缓迹象.

路透对16家美国初级交易商的调查显示,他们预计美联储再度放宽政策的可能性有70%.

会议记录显示,11位美联储会议参会者的预估是建立在扭转操作将扩大的假设之上,另外两位的假设前提则是进一步购买债券.

会议记录指出,虽然美联储扩大了扭转操作,但许多官员仍怀疑该决定会产生很大效果.部分委员亦对扩大购买长期公债表示出不安.

会议记录称,"部分委员指出持续购买长期公债所带来的风险,可能在某个时刻导致公债市场的功能恶化,进而破坏该政策的预期效果."

会议记录称,"然而,委员们普遍同意目前这种风险似乎较低,小於此措施所带来的预期效益."

会议记录提到,美联储人员和政策制定者们一样,6月下调了国内生产总值(GDP)预估,并显示他们认为2014年之前美国经济在降低失业方面将几乎毫无进展.

会议记录亦表明,美联储正在考虑公布一项统一的经济预估值,这也是当前为与金融市场更清晰沟通所做出努力的一部分.不过政策制定者们这该怎麽做还没有定论.

伯南克已经指派一个沟通委员会来研究这一事项.(完)

--编译 程琳/孙茉莉/兰秀娟;审校 张明钧

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